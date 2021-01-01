رسميًا | عقوبات نهائي القرن .. إيقاف الشحات ومصطفى محمد وكاسونجو

النهائي أقيم في نوفمبر الماضي وانتهى بتتويج الأهلي بقاضية أفشة

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الخميس، قراراتها بشأن أحداث نهائي القرن بين قطبي الكرة المصرية؛ الأهلي والزمالك، إذ قررت معاقبة ثلاثة لاعبين.

نهائي القرن أقيم في 27 من نوفمبر الماضي على استاد القاهرة الدولي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، إذ توج المارد الأحمر باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، بعد إسقاط الفارس الأبيض بثنائية مقابل هدف وحيد.

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وقررت لجنة الانضباط إيقاف الثلاثي حسين الشحات؛ لاعب الأحمر، وثنائي الأبيض مصطفى محمد وكاسونجو كابونجو لمدة أربع مباريات، على إثر دخول الثلاثي في اشتباكات بعد صافرة النهائي، طُرد على إثرها الثنائي الأول.

وبذلك يغيب الشحات عن أول مباراتين في دور المجموعات، إذ أنه غاب عن مباراتي دور الـ32 أمام سونيديب بطل النيجر، فيما يغيب ثنائي الأبيض عن أربع جولات من المجموعات، نظرًا لعدم خوض فريقه دور الـ32.

الفارس الأبيض لم يخض دور الـ32، بعدما انسحب منافسه الغزالة التشادي، لتعذر وصوله للقاهرة، على إثر خلافات مع وزير الرياضة في البلاد.

يذكر أن الأهلي يقع في المجموعة الأولى بنسخة 2021 من دوري الأبطال رفقة فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني، فيما يأتي الزمالك بالمجموعة الرابعة رفقة الترجي التونسي ومولودية الجزائر وتونجيت السنغالي.