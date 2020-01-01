أحمد بلال: مروان محسن أفضل من مصطفى محمد

أحمد أجوال يشيد بعودة مهاجم الأهلي لحاسة التهديف

يرى أحمد بلال؛ مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن مروان محسن؛ مهاجم الشياطين الحمر، أفضل من نظيره في الزمالك مصطفى محمد.

أحمد أجوال كان قد أثار الجدل في الفترة الماضية، بعدما راهن على عدم تسجيل مهاجم الفارس الأبيض هدفًا في مواجهة بيراميدز، إثر الضغط الملقى على عاتقه إلا أن اللاعب فاجاه بإحراز هدف.

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وقال بلال، خلال تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر": "مروان لاعب جيد، وبدأ يعود للتهديف داخل ملعبه وخارجه، لكن القادم صعب".

وأضاف: "إذا كان مروان مصطفى في أعلى مستوى لهما، فبالتأكيد مروان محسن الأفضل، إذا أردنا المقارنة فهذه وجهة نظري الشخصية، حتى بالأرقام مروان الأفضل ولديه إمكانيات جيدة ويجيد التسجيل بالرأس".

يذكر أن الزمالك حقق الفوز اليوم الأربعاء، أمام الجونة بثنائية محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أوناجم، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، يلتقي الشياطين الحمر حاليًا بطنطا، على ملعب القاهرة الدولي.