فيديو | مدحت العدل: الخطيب طلب صناعة فيلم عن قصة حياته من بطولة ميدو

رئيس الأهلي طلب فيلمًا من بطولة ميدو، والعدل رفض

كشف الكاتب السينمائي المصري مدحت العدل، عن طلب خاص من محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، بشأن صناعة فيلم يحكي قصة حياته بالملاعب.

وقال العدل، خلال تصريحاته ببرنامج "أوضة اللبس": "ما لا يعرفه الجميع أن الخطيب كان يريد أن يحول من يصنع فيلمًا من قصة حياته، وكنت أنا أول من جلس معه للحديث في هذا الموضوع، كي اكتب له القصة، والمفاجأة أنه أراد أن يجسد أحمد حسام ميدو؛ نجم الزمالك الأسبق، شخصيته".

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وأضاف: "وقتها ميدو كان يلعب في إنجلترا، فقلت له لا!، لا بد أن يكون من يجسد شخصيته لاعب لديه كاريزما وحريف، بجانب أنني أخبرته أن ميدو يفكر في صناعة فيلم عن حياته بعد أن يعتزل".

العدل تابع: "الجميع يعلم أنني زمالكاوي، لكن عندما كنت اكتب أوبريتات تعرض في الأوبرا، كان أول من يحضر للتمثيل بها هو الخطيب، فالعلاقة بيننا علاقة حب رغم اختلاف انتماءاتنا".