يعقوب السعدي يكذب بيان الاتحاد المصري: أبو ظبي لم تقدم أي فيديوهات لأي أحد

جدل حول عقوبات لقاء السوبر، ورئيس قناة أبو ظبي الرياضية يزيد الأمر غموضًا

أصدرت اللجنة الخماسية المسيرة لشؤون اتحاد الكرة المصري برئاسة عمر الجنايني، بيانًا رسميًا، اليوم الأحد، توضح خلاله مصدر المواد الفيلمية التي استندت عليها في عقوبات كأس السوبر المصري.

الزمالك والأهلي التقيا أول أمس الخميس، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في مدينة أبو ظبي الإماراتية، في كأس السوبر المصري، وفاز الأول بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي نهاية المباراة، وقع شجار بين لاعبي الفريقين، تطور إلى اشتباكات بالأيدي، بالإضافة إلى استفزازات من لاعبي الزمالك لجمهور القلعة الحمراء.

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وأصدرت بالأمس لجنة الانضباط عدة قرار ضد من اشترك في أعمال الشغب، من إيقاف الثنائي إمام عاشور ومحمود عبد المنعم "كهربا" حتى نهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

وجاء في بيان الاتحاد المصري: "نؤكد أن لجنة الانضباط والأخلاق في قراراتها الأخيرة الخاصة بالأحداث التي أعقبت مباراة السوبر المصري التي أقيمت يوم الخميس الماضي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بين فريقي الأهلي والزمالك قد استندت إلى مواد فيلمية رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة والمتعاقدة مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

"وقد تسلم هذه المواد رسميًا مندوبو الاتحاد المصري المكلفين بمتابعة عمل تقنية VAR التي طبقت في المباراة من خلال 16 كاميرا غطت كافة جوانب الملعب ومن كل الزوايا".

واختتم: "الاتحاد المصري يحتفظ بكل هذه المواد الفيلمية ومستندات تسلمها رسميا من الجهة المختصة وعلى أتم الاستعداد لإطلاع أي من طرفي المباراة عليها للتأكد من صحتها وما ورد بها".

من جانبه، كذّب يعقوب السعدي؛ رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية، بيان الاتحاد المصري، إذ أكد أنه لم يمد أي جهة أو شخص بأي فيديوهات أو لقطات حول الأحداث.

وكتب السعدي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اندهش من اقحام اسم أبوظبي الرياضية في ما يدور من سجال حول عقوبات للاعبي الاهلي والزمالك بعد لقاء السوبر.

"قولًا واحدًا لم نقدم أي لقطات أو صور أو شرائط لأي أحد عن المباراة أو ما حدث فيها ولم يطلب منا أحد هذا الطلب، ما تريدونه عرضناه على الهواء، ولسنا طرفًا في الأحداث".

يذكر أن الفريقين من المقرر أن يتقابلا غدًا الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من الدور الأول بالدوري المصري الممتاز.

المارد الأحمر يتصدر جدول الترتيب برصيد 45 مباراة محققًا العلامة الكاملة من 15 مباراة، بينما يأتي الأبيض في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.