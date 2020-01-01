رمضان صبحي وأفشة في قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك بالسوبر

بعثة المارد الأحمر تتجه إلى الإمارات في الثانية من ظهر اليوم

أعلن السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي المصري، قائمة فريقه المغادرة إلى دولة الإمارات، استعدادًا لمواجهة الزمالك في لقاء كأس السوبر المحلي.

المباراة من المقرر أن تقام في 20 من فبراير الجاري، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في مدينة أبو ظبي الإماراتية، على أن تغادر بعثة الشياطين الحمر القاهرة في الثانية من ظهر اليوم الإثنين.

وشهدت قائمة المارد الأحمر ضم رمضان صبحي، بعدما تماثل للشفاء من إصابة التمزق في العضلة الخلفية، بجانب محمد مجدي "أفشة"، الذي غاب عن المباراة الأخيرة بالدوري المحلي أمام المصري البورسعيدي، لشكواه من آلام بسيطة في الركبة.

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وضم فايلر 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي - محمد هاني - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جيرالدو - رمضان صبحي - محمود عبد المنعم "كهربا" - وليد سليمان - أحمد الشيخ.

خط الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي - جونيور أجايي.

يذكر أن هذا العام هو الرابع الذي تستضيف به دولة الإمارات السوبر المصري، إذ استضافته من قبل أعوام 2015 و2016 و2017.

وتوج المارد الأحمر بطلًا للسوبر مرتين على أرض الإمارات، مقابل مرة وحيدة للفارس الأبيض بعام 2016.

أما النسخة الماضية والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية ففاز بالكأس الشياطين الحمر بعدما أسقطوا الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.