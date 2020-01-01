أحمد شوبير: الزمالك سيخوض القمة وسيتراجع عن قرار الانسحاب

مرتضى أكد الانسحاب، لكن يبدو أنه قرار غير نهائي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الزمالك سيخوض لقاء القمة الليلة بصورة طبيعية، على الرغم من قرار مجلس القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، بالانسحاب من الدوري.

مجلس الزمالك أعلن بالأمس في بيان رسمي قرار الانسحاب، واصفًا اللجنة الخماسية المسيرة لأعمال اتحاد الكرة بغير الشرعية على خلفية عقوبات كأس السوبر المصري. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن تقام القمة بين الزمالك والأهلي في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من الدور الأول بالدوري المصري الممتاز.

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شوبير قال، خلال برنامجه الإذاعي: "أصدر الأبيض بيانًا رسميًا وأكدت انسحابه، لكن رغم ذلك سيخوض لقاء القمة ولن ينسحب من الدوري، سيتم التراجع عن القرار قبل ساعات من المباراة".

وأضاف: "تراجع الزمالك سيتم تبريره بتمسك الجهاز الفني واللاعبين بخوض اللقاء، لإثبات جدارتهم بكأس السوبر، وأنهم هم من سيتحملوا نتيجة اللقاء".

شوبير تابع: "تصريحات كثيرة صدرت، لكن الزمالك سيخشى توقيع عقوبات عليه، خاصة وأن اللوائح تنص على هبوطه إلى دوري الدرجة الرابعة وخصم ست نقاط من رصيده".

يذكر أن المارد الأحمر يتصدر جدول الترتيب برصيد 45 نقطة محققًا العلامة الكاملة من 15 مباراة، بينما يأتي الفارس الأبيض في المركز الثالث برصيد 31 نقطة من 15 مباراة أيضًا.