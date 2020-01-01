حارس مرمى صن داونز يسخر من الأهلي والزمالك قبل قرعة دوري الأبطال

بطل جنوب إفريقيا من المحتمل أن يقع في مواجهة الفارس الأبيض أو المارد الأحمر

سخر الأوغندي دينيس أونيانجو؛ حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي، من فريقي الأهلي والزمالك المصريين، قبل إجراء قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يجري قرعة ربع النهائي ببطولتي الكونفدرالية ودوري الأبطال في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، بأحد فنادق مصر.

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ومن المحتمل أن يقع الفريق الجنوب الإفريقي في مواجهة الشياطين الحمر أو الفارس الأبيض، إذ تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة، بينما حل الثنائي كوصيف للمجموعة الأولى والثانية.

أونيانجو نشر عبر خاصية "ستوري" على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة كارتونية من الكارتون الشهير "توم وجيري"، تحمل شعار الأهلي والزمالك، ويظل كلًا منهما ملقيًا بشعار صن داونز إلى الآخر، في إشارة، لخوف كل منهما من مواجهة بطل جنوب إفريقيا.

يذكر أن صن داونز كان قد أطاح بالأهلي من ربع نهائي النسخة الماضية، إذ تغلب عليه بنتيجة تاريخية في الذهاب بخماسية نظيفة، وفاز الأحمر في الإياب بهدف وحيد.

وللزمالك ذكرى سيئة أيضًا مع الفريق الجنوب إفريقي، إذ خطف منه لقب دوري الأبطال عام 2016 بالفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المحتمل أن يقع الأبيض في مواجهة النجم الساحلي أو الترجي التونسيين أو صن داونز، أما المارد الأحمر فمن المنتظر أن يواجه إما مازيمبي الكونغولي أو صن داونز أو الترجي.