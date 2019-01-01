ديربي القاهرة | الموعد، الملعب وكل ما تريد معرفته عن قمة الأهلي والزمالك القادمة

تقدم النسخة العربية من جول كل ما تريد معرفته عن ديربي القاهرة المرتقب بين الأهلي والزمالك، الموعد، الملعب المستضيف، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك

أحمد جمال

ينتظر متابعي كرة القدم في مصر والوطن العربي ديربي القاهرة الذي يجمع بين الأهلي والزمالك بشغف، وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الدوري الثاني من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018-19 والتي يتم إستكمالها بعد إنتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أوقفت النشاط المحلي حتى إنتهاء البطولة.

حتى الآن مازالت البطولة المحببة للجماهير في مصر لم تنتهي فالدوري الأشرس أفريقياً مازال في إنتظار بطلاً من بين قطبي الكرة المصرية ليُتوج بالبطولة، وبالطبع ستكون مباراة القمة القادمة هي مباراة الحسم إذا صح التعبير خاصة إذا أستمر كلا الفريقين في العبور من باقي مباراياتهم المؤجلة بسلام.

يُعد ديربي القاهرة من أقوى المباريات في أفريقيا والوطن العربي بل والعالم أيضاً، حيث تم تصنيفه من أقوى المواجهات في العالم بحسب صحيفة "فوتبول ديربيز" التابعة للفيفا والتي سلطت الضوء على لقاءات الأهلي والزمالك وتم تصنيفه على أنه من أقوى وأكثر اللقاءات اثارة سواء في بطولة الدوري أو في أي مسابقة أخرى.

وبالفعل فمباراة القمة تحوز على اهتمام ضخم إعلامياً وجماهيرياً حيث تجمع بين فريقين من أقوى أندية الشرق الأوسط، وتُعد هذه المواجهات بين الفريقين بمثابة بطولة بغض النظر عن مراكز الفريقين.

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وفي هذا التقرير الخاص بـGoal النسخة العربية سنبحر سوياً في كل ما يخص مباراة القمة القادمة، الموعد، الملعب، القنوات الناقلة وترتيب الفريقين في الدوري، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الماضي ومعرفة كل ما يتعلق بديربي القاهرة خاصة في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك

سيكون عشاق الكرة المصرية في الوطن العربي والأفريقي عامة، وفي مصر خاصة على موعد مع ديربي القاهرة ومباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك يوم الأحد 28 يوليو 2019 القادم على استاد برج العرب، وسنتابع اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

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المباراة الملعب الموعد الاهلي - الزمالك برج العرب الأحد 28 يوليو 2019،

20:00 القاهرة، 21:00 السعودية

ما هي القنوات الناقلة لديربي القاهرة؟

تمتلك قناتي أون سبورتس ونايل سبورت حقوق بث مباريات الدوري المصري لذا ستذاع على كلا القناتين مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في مباراة ديربي القاهرة الذي سيحدد وبنسبة كبيرة بطل الدوري المصري الممتاز موسم 2018-19.

سيكون متابعي Goal النسخة العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه النسخة من الديربي، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحاولي ساعة ونصف، وستشمل الكواليس الأخيرة للمارد الأحمر والقلعة البيضاء وأهم الأرقام والإحصائيات، وكل شئ يخص المباراة الأهم لعشاق المستديرة.

موعد مباراة الزمالك ضد الجونة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

المباراة الموعد القنوات الناقلة تغطية النسخة العربية لموقع جول الأهلي - الزمالك الأحد 28 يوليو 2019،

20:00 القاهرة، 21:00 السعودية ON SPORTS

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حقائق تاريخية عن ديربي القاهرة القادم

ينتظر كل محبي ومشجعي الكرة في مصر مباراة ديربي القاهرة القادم بشغف كبير، فالقمة القادمة تحمل الكثير من الحماس والاثارة خاصة لتنافس الفريقين على بطولة الدوري والتي ستُحسم بشكل كبير في مباراتهم المرتقبة، ولكن لم يكن من قبل الوضع أقل حماساً في المواجهات السابقة بين الأهلي والزمالك على مدار تاريخهم، فدائماً ما يكون الديربي المصري مُشتعلاً سواء في المسابقات المحلية أو حتى في مواجهاتهم في البطولات القارية، ونحن الآن لسنا بصدد التحدث عن المواجهات بين الفريقين عامة ولكن سنضع المجهر على مواجهاتهم في الدوري فقط، لنكتشف سوياً أكثر الحقائق اثارة في تاريخ لقاءات الفريقين الكبيرين.

الحقيقة الأولى: تُعد هذه المواجهة هي المواجهة رقم 118 بين قطبي الكرة المصري في بطولة الدوري المصري الممتاز، آي أن هناك 117 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين في البطولة الأكثر شعبية في مصر والتي كانت آخرها في 30 مارس الماضي ضمن مباريات الدور الأول من الدوري موسم 2018-19، والتي أنتهت حينها بالتعادل السلبي.

الحقيقة الثانية: الأهلي هو الأكثر فوزاً في ديربي القاهرة حيث استطاع أن ينتصر في 43 مباراة من الـ117 مباراة التي جمعت بين الفريقين، بينما هُزم على يد الزمالك في 26 مباراة فقط، وتعادلاً في 48 لقاء ليصبح التعادل هو الناتج الأكبر الذي يخرج به الفريقين من مواجهاتهم بالدوري.

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الحقيقة الثالثة: المارد الأحمر سجل في الـ117 لقاء 143 هدفاً في مرمى الفارس الأبيض، بالإضافة لهدفين احستبا للقلعة الحمراء كعقوبة للفرسان بعد انسحابهم من مباراة الدوري يوم 9 أبريل 1999. بينما تلقى في مرماه 100 هدفاً بأقدام لاعبي القلعة البيضاء.

الحقيقة الرابعة: أكثر نتيجة تكررت في مباريات ديربي القاهرة بالدوري المصري كانت التعادل السلبي، حيث تعادل الفريقين في 21 مواجهة تعادلاً سلبياً، بينما تُعد نتيجة (1-1) هي ثاني أكثر النتائج تكراراً بين الفريقين بمعدل 16 مباراة.

الحقيقة الخامسة: أكثر فوز للأهلي على القلعة البيضاء في ديربي القاهرة ضمن منافسات الدوري كانت في 2002 عندما انتصر المارد الأحمر حينها بنتيجة (6-1)، بينما أكبر نتيجة حققها الزمالك في مواجهات القمة من نفس البطولة كانت نتيجة (3-1)، والتي تحققت مرتين عامي 1961 و 2001.

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري:

البطولة عدد المباريات فوز الأهلي التعادل فوز الزمالك أهداف الأهلي أهداف الزمالك الدوري المصري 117 43 48 26 145 100

ترتيب الفريقين في الدوري والطريق للقب

مازالت المنافسة على بطولة الدوري المصري موسم 2018-19 لم تُحسم حتى الآن، ويمتلك كلا الفريقين الفرصة لنيل لقب البطولة خاصة في ظل لقاء ديربي القاهرة القادم الذي سيجمع بين البطلين، وسنركز الآن على ما يحتاجه الأهلي والزمالك للتتويج بالبطولة الأهم في مصر.

ترتيب الفريقين حتى الآن في الدوري المصري الممتاز موسم 2018-19:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الأهلي 32 23 5 4 52 19 +33 74 3 الزمالك 31 20 8 3 60 27 +33 68

قائمة الزمالك لمباراة الجونة بالدوري الممتاز. 📝⚽️ pic.twitter.com/QBXS71bDKN — SC (@ZSCOfficial) ١٩ يوليو ٢٠١٩

من الجدول السابق نستطيع أن نرى أن المارد الأحمر متقدم على القلعة البيضاء بـ6 نقاط، ولكن الشياطين الحُمر لم يتبقى لهم سوى مباراة واحدة فقط بخلاف مباراة القمة والتي ستكون ضد المقاولون، وعلى الجانب الآخر فالفارس الأبيض يتبقى له مباراتين بخلاف مباراة الديربي والتي سيواجه فيهم كلً من الجونة والإسماعيلي، وهذا يعني أن الفارق سيتقلص إلى ثلاث نقاط فقط إذا أستطاع كلا الفريقين تحقيق الانتصار في المباريات التي ذكرناها وإلا ستختلف الحسابات بالكامل إذا تعثر أحدهما.

ولكن إذا عبر كلاهما من هذه اللقاءات فسيكون ديربي القاهرة هو الفيصل لتحديد بطل النسخة الـ60 من الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-19، حيث ستتزين المدرجات باللون الأحمر إذا أنتهت المباراة بفوز النادي الأهلي أو حتى إذا أنتهت بالتعادل بغض النظر عن نتيجة التعادل هذه، ولكن إذا استطاع لاعبي الزمالك الفوز في اللقاء بغض النظر عن نتيجة الانتصار فسيصبح الفارس الأبيض هو بطل النسخة الحالية من الدوري، حيث سيتعادل الفريقين في عدد النقاط ولكن ستكون الأفضلية للفرسان لإمتلاكهم لانتصار واحد في المواجهات المباشرة، بينما أنتهت المباراة الآخرى بالتعادل، ولذا يتم تتويج النادي الملكي طبقاًلما ينص عليه قواعد التصنيف في الدوري المصري الممتاز.

قواعد التصنيف: