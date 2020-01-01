سيد عبد الحفيظ عن إهانة جمهور الأهلي لشيكابالا: على اللاعب ألا يرد

قلة من جمهور القلعة الحمراء تواصل هجومها على قائد الزمالك

علق سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، على ما تعرض له محمود عبد الرازق "شيكابالا"؛ قائد الزمالك، من إهانات وعنصرية من قبل قلة من جمهور القلعة الحمراء، مطالبًا اللاعب بعدم الرد.

بعض جماهير الشياطين الحمر خرجت موجهة بعض الإهانات لشيكابالا، وتجاوز الأمر اقتحام مقابر عائلته، على إثر الخلافات المستمرة بينهما بعد كل مباراة قمة.

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وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحاته لقناة "دي إم سي": "هناك منافسة وهناك انتماء وحب جماهير للنادي الذي تنتمي له، لكن يجب ألا يزيد كل ذلك عن الحد حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، فكرة القدم مكسب وخسارة وعلى الجميع أن يفهم ذلك دون توجيه إهانات وسباب عقب كل مباراة للمنافس".

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وأضاف: "الإهانة مرفوضة لأي شخص كان، دائمًا ما أقول ذلك، وبالطبع لن أرفضها على البعض وأقبلها على آخرين، فالإهانة مرفوضة تمامًا على أي شخص بالمنظومة الرياضية".

مدير الكرة بالقلعة الحمراء تابع: "لدي قناعة خاصة في رد فعل اللاعبين تجاه الجماهير، ربما يختلف معي البعض، لكنني أرى أنه مهما كان حجم التجاوز من الجمهور، فعلى كل مسؤول أو لاعب ضبط النفس وعدم الرد تمامًا، فقط الرد يكون عندما يخرج التجاوز من مسؤول أو لاعب آخر، لكن إذا صدر من الجمهور فالأفضل عدم الرد".

واختتم: "رد اللاعب سيجعل الأمر يزيد عن حده ويستمر، لكن التزام الصمت ينهي الأمور سريعًا".

يذكر أن الأهلي توج أول أمس الجمعة، بطلًا لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد غياب الأميرة السمراء عن القلعة الحمراء منذ عام 2013.

وجاء تتويج الشياطين الحمر باللقب بعد التغلب على الزمالك بثنائية مقابل هدف وحيد، سجل الثنائي عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة"، فيما أحرز هدف الأبيض شيكابالا.