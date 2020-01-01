تركي آل الشيخ يقرر تعويض موظفين مهددين بالعقوبة بسبب الأهلي

الأهلي غادر إلى المغرب لمواجهة الوداد

تعاطف تركي آل الشيخ؛ مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير الترفيه السعودي، مع موظفين منتميين للنادي الأهلي المصري، بعدما قرر مالك الشركة لاعب الزمالك السابق أحمد مرغني، معاقبتهما حال تتويج الشياطين الحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، قرارًا من شركة مرغني بخصم نصف راتب اثنين من الأهلاوية بالشركة، حال حصل الأحمر على اللقب القاري، وفي المقابل صرف مكافآت للجميع باستثنائهما حال حصول الزمالك على اللقب.

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وتفاعل الوزير السعودي مع القرار، مقررًا تعويض الاثنين، بمكافآت بقدر التي سيحصل عليها لاعبو القلعة الحمراء، معربًا عن ثقته بحسم اللاعبين للقب لصالحهم.

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بإذن الله الاهلي يفرحنا جميعا ونفوز بافريقيا ومكافأة مالية للثنائي الأهلاوي نفس مكافأة لاعبي الأهلي، الاهلي دايما بيفرحنا".

بإذن الله الاهلي يفرحنا جميعا ونفوز بافريقيا ومكافأة مالية للثنائي الأهلاوي نفس مكافأة لاعبي الأهلي الاهلي دايما بيفرحنا Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Tuesday, October 13, 2020

يذكر أن المارد الأحمر يلاقي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال في 17 من أكتوبر الجاري، بالمركب الرياضي محمد الخامس، على أن يقام لقاء الإياب في 23 من الشهر ذاته، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

بينما يلاقي الفارس الأبيض فريق الرجاء المغربي في 18 من الشهر نفسه على الملعب ذاته، ويقام الإياب في يوم 24 ببرج العرب، ضمن نصف النهائي أيضًا.