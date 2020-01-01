والد مروان محسن: صبية يكسرون نجلي وإذا أراد الرحيل للزمالك أو بيراميدز لفعل

والد مهاجم الأهلي: مروان نجم نجوم جيله

أبدى محسن ثروت؛ والد مروان محسن؛ مهاجم الأهلي المصري، استيائه من حملة الهجوم على نجله عقب مواجهة القمة أمام الزمالك، معلقًا على عدم تفعيل مجلس الإدارة لعقده الجديد بعد.

مروان كان قد أثار غضب جماهير القلعة الحمراء، من خلال تصرف غريب في إحدى الهجمات الخطيرة لفريقه خلال لقاء القمة، وإن كان قد برر تصرفه باعتقاده أنه في وضع التسلل. (طالع التفاصيل)

وقال والد اللاعب، خلال تصريحاته لبرنامج "نمبر وان": "من وقت المباراة لم أتحدث مع مروان، لكنني اتصلت بزوجته، والله يعينه على ما به، بعض المحللين يهيجون الجمهور على مروان، حرام عليهم، وبعض الصبية على مواقع التواصل الاجتماعي يسبونه بوالده ووالدته، ما علاقتنا بالأمر".

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وأضاف: "مروان كان نجم النجوم في جميع المراحل من الناشئين إلى الفريق الأول، لماذا يكسرون مقاديفه؟، هل كان هو الأضعف في القمة؟، بالطبع لا".

محسن ثروت تابع معلقًا على عدم تفعيل مجلس الأهلي لعقد ابنه الجديد: "الإدارة حرة في قراراتها، نجلي قام بتوقيع على العقد الجديد منذ فترة، وهو أهلاوي ويعشق الكيان، وإذا أراد الرحيل للزمالك أو بيراميدز لفعل".

القمة انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الشياطين الحمر جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، بينما يأتي الأبيض في المركز الثاني بـ42 نقطة.