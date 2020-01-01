مفاجأة .. كهربا: كدت أوقع لبيراميدز، والزمالك فاوضني للعودة، لكني اخترت حلمي

لاعب الأهلي يكشف كواليس انضمامه لبطل القرن في أفريقيا

كشف محمود عبد المنعم كهربا جناح النادي الأهلي كواليس انضمامه للفريق خلال الانتقالات الشتوية يناير 2019، مشيرًا إلى مفاجأة تتعلق بمفاوضات جادة مع بيراميدز وأخرى مع الزمالك لعودته بعدما فسخ عقده مع نادي ديبورتيفو ألافيس البرتغالي.

صاحب الـ26 عامًا كان قد فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد، وانضم بعدها للنادي البرتغالي بعقد يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 400 ألف يورو، وبعد 6 أشهر فسخ عقده مع ناديه وانضم للأهلي في صفقة انتقال حر.

الزمالك اشتكى اللاعب والنادي الأهلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقد برأ فيفا العملاق الأحمر وعاقب كهربا ونادي ألافيس بغرامة مالية قدرها مليوني يورو، إلا أن اللاعب استأنف ولا تزال القضية جارية.

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كهربا كشف أولًا عن كواليس انضمامه للزمالك من إنبي خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر مساء أمس، إذ قال "كنت أتمنى الانتقال من إنبي للأهلي، وصلني عرض من النادي وانتظرتهم كثيرًا، مسؤولو الزمالك كانوا يتحدثون مع والدي يوميًا، جلست مع هيثم عرابي مسؤول التعاقدات في بيته وكان من المفترض أن تتم الصفقة خلال أسبوع".

أضاف "انتظرت المسؤولين أسبوعين، وبعدها تحدثت مع هيثم وأخبرته أنني لن أنتظر أكثر من ذلك، الرئيس محمود طاهر كان يريد انضمامي للأهلي لكن كان هناك شخصان من لجنة الكرة رفضا ذلك، وبعد انتظار طويل وافقت على عرض الزمالك".

اللاعب أوضح أن الزمالك استفاد من إعارته للاتحاد السعودي بمبلغ تجاوز الـ84 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه طلب تجديد عقده مع النادي والحصول على 20 مليون جنيه سنويًا، مضيفًا "تلقيت وعدًا بحدوث ذلك عقب الانتهاء من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأخبرتهم أن عقدي سيدخل الفترة الحرة في يناير القادم، لم يتحدث معي أحد بعد النهائي القاري، تحدثوا معي بعد فترة لكن الموضوع كان قد انتهى من جانبي خاصة أنني تعرضت للشتائم".

واصل "رحلت إلى البرتغال بهدف الاحتراف في أوروبا، لكن النتائج لم تكن جيدة، مفاوضات الأهلي بدأت بعدما عدت من البرتغال، كان كل الحديث في البداية مع بيراميدز وكدت أوقع لهم بالفعل خاصة أنني وجدت من جانبهم كل احترام وتقدير، وأن عرضهم المالي كان مرتفعًا جدًا".

"أبلغت المسؤولين في بيراميدز أنني سأنتظر لمدة أسبوع، إذ كنت أتمنى وصول عرض من الأهلي في هذا الوقت لأني كنت أحلم باللعب له مجددًا، وقد حدث بالفعل وتحدث معي أمير توفيق ووافقت فورًا رغم الفارق الكبير في العرض المالي، هذا لأني قميص الأهلي يُساوي الكثير من الأموال، أنا مستعد لدفع المال لأرتدي القميص الأحمر".

أتم "الزمالك تحدث معي بعد عودتي إلى مصر، عرضوا علي 50 مليون جنيه للعودة إلى النادي، حدث ذلك خلال المفاوضات مع بيراميدز ولم يكن كلامًا مباشرًا، رفضت على الفور لأنهم شتموني كثيرًا، أحمد مرتضى منصور جلس معي قبل السفر إلى البرتغال وعرض علي الحصول على 13 مليون جنيه سنويًا لكني رفضت وأبلغته أنني متجه للخارج صباح الغد".