نظام جديد - اتحاد الكرة يعلن كيفية التعامل مع الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية

تعرف على طريقة التعامل مع الأندية التي ستشارك في البطولات العربية والإفريقية

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

كشف حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عن طريقة التعامل مع الأندية التي ستشارك في البطولات الإفريقية والعربية الموسم المقبل.

الأهلي والزمالك يلعبان في دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك بيراميدز والمصري في الكونفدرالية، كما يلعب الاتحاد والإسماعيلي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

الزناتي قال خلال مراسم قرعة الدوري المصري: "الفرق التي ستشارك بالبطولات العربية والإفريقية، وستلعب خارج الأرض، ستحصل على 4 أيام راحة قبل المباراة ومثلهم بعدها".

رئيس لجنة المسابقات تابع: "وفي حالة اللعب داخل مصر، فيحصل كل فريق منهم على راحة 3 أيام قبل المباراة ومثلهم بعدها".

قرعة الدوري المصري - الأهلي والزمالك في قمة مبكرة

واختتم حسام الزناتي تصريحاته قائلًا: "بالنسبة لمباريات دور النصف نهائي، ستكون الراحة 5 أيام قبل المباراة التي ستقام في مصر، 6 أيام للمباراة التي ستقام خارج مصر، ونفس المعاملة للمباراة النهائية".

وأسفرت قرعة الدوري المصري، عن مباراة ديربي مبكرة، بين الأهلي والزمالك، بالجولة الرابعة ضمن منافسات البطولة.