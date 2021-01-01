صورة | حُمى "القاضية ممكن" مستمرة .. "سناكس قفشة" يغزو مصر

الأهلي هزم الزمالك في نهائي القرن بهدف أفشة

مازالت حُمى "القاضية ممكن" تنتشر بقوة في مصر، وقد أصبحت شعارًا يُعبر عن هدف محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي الذي حسم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك في نوفمبر الماضي.

نادي القرن في أفريقيا واجه الزمالك في نهائي القرن على استاد القاهرة الدولي، وقد استطاع الفوز بهدفين مقابل هدف واحد وسجل أفشة الهدف الثاني بتسديدة متقنة عند الدقيقة الـ86 من المباراة.

المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي والذي كان يتولى مهام التعليق على اللقاء لدى الناقل الحصري "قنوات بي إن سبورتس" تحدث قبل لحظات من تسديدة أفشة متسائلًا حول إمكانية أي فريق من إحراز هدفًا قاتلًا وصفه بالضربة القاضية، قائلًا "القاضية ممكن، القاضية ممكن"، وقد استمر في ترديد ذلك خلال إحراز الهدف وبعده لتُصبح كلماته الأكثر انتشارًا بين الجمهور الأحمر وتعبيرًا عن سعادتهم البالغة بالهدف والفوز الثمين.

الله يبارك فيك يا أفشة وعقبال ما يعملولك آيس كريم pic.twitter.com/9z06S4tewE — كابتن ماجد (@MagedGazr) January 4, 2021

أحد مصانع "السناكس" في مصر استغل الحدث جيدًا، وقام بصناعة منتج "للسناكس" باسم "قفشة" ووضع جملة "القاضية ممكن" عليه مع صورة لصانع ألعاب الأهلي الذي انضم له قادمًا من بيراميدز قبل عامين.