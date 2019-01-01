الرباعي الدولي يصل إسبانيا وجلسات استشفاء للاعبي الأهلي

آخر التطورات من معسكر الأهلي في إسبانيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ينتظر الأهلي وصول الرباعي الدولي لإسبانيا مساء اليوم السبت للانضمام إلى زملائهم في المعسكر الخارجي للفريق استعدادًا للمباريات المتبقية من الدوري المصري وانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي المصري أن الرباعي محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسين حصلوا على عدة أيام للراحة بعد مشاركتهم مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

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وأوضح أن جميعهم سيغادرون القاهرة ظهر اليوم السبت ومن المتوقع وصولهم لمدينة إليكانتي المقام بها المعسر في السابعة مساءً.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي أن المدير الفني مارتن لاسارتي طلب من مخطط الأحمال في الفريق وضع برنامج بدني خاص للاعبين الأربعة بهدف الوصول بهم لمعدلات اللياقة البدنية المناسبة لتتماشى مع مستوى بقية اللاعبين الذين بدأوا معسكرهم يوم السبت الماضي.

وقرر الجهاز الفني التدرب على فترتين اليوم السبت، مع خضوع اللاعبين لجلسات استشفاء مكثفة بالثلج والساونا وجلسات أخرى للعلاج الطبيعي على فترتين، بهدف التخلص من آثار الإجهاد البدني نتيجة التدريبات المكثفة.

واستأنف اللاعبون تدريباتهم اليوم بعد حصولهم على راحة يوم أمس وقيامهم بجولة حرة في المدينة، ذلك بعد تعادلهم في المباراة الودية الثانية مع نيوبورت كاونتي بهدف لكل فريق، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراته الودية الثالثة أمام أوكام الإسباني يوم الإثنين القادم.