اتحاد الكرة يُعلن اسم حكم قمة الزمالك والأهلي

اتحاد الكرة نفذ قراره وأسند اللقاء إلى حكم مصري

أعلن اتحاد كرة القدم المصري إسناد مباراة القمة التي ستجمع الزمالك والأهلي على استاد القاهرة مساء غدٍ الأحد إلى الحكم الدولي المصري محمود البنا.

اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة أحمد مجاهد كانت قد أعلنت أن المباراة ستُقام بحكام مصريين وهو ما اعترض عليه الأهلي والزمالك، لكن الاتحاد أصر على قراره وطالب الجميع بدعم الحكم المصري وتشجيعه ومنحه الثقة.

المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع سيُديرها طاقم حكام يقوده محمود البنا ويُساعده محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، فيما سيتواجد محمد معروف حكمًا رابعًا.

وأعلن اتحاد الكرة أن الحكم محمد عادل سيكون حكم الفيديو في المباراة، ويساعده محمود عاشور.

البنا سيكون أول حكم مصري يُدير مباراة القمة منذ مواجهة الإياب موسم 2017-2018 التي قادها الحكم محمد الحنفي وانتهت لصالح الزمالك 2-1.

يُشار إلى أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة جمعها من 14 مباراة، فيما لم يلعب الأهلي سوى 11 مباراة جمع منهم 27 نقطة.