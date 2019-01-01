حكام مواجهتي الأهلي والزمالك أمام الجونة وإنبي

الأحمر والأبيض يعودان للمباريات المحلية بعد غدٍ الإثنين

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، عن حكام مباراتي الأهلي والزمالك بالجولتين الخامس والسادس من الدوري المصري الممتاز.

المارد الأحمر من المقرر أن يلاقي الجونة بعد غدٍ الإثنين، على ملعب الأخير، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وعينت لجنة الحكام محمد معروف لإدارة اللقاء، ويعاونه يوسف البساطي وأحمد ساهر، بجانب أحمد العباسي حكمًا رابعًا.

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بينما يلاقي الفارس الأبيض إنبي في اليوم نفسه، بالجولة السادسة، على ملعب السلام، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتقرر أن يدير اللقاء الحكم محمد الصباحي، ويعاونه أحمد توفيق وهاني عبد الفتاح، وعاطف حسين حكمًا رابعًا.

يذكر أن الشياطين الحمر يحتلون المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، لكنه أقل الفرق خوضًا للمباريات، حيث لم يلعب سوى ثلاث فقط حتى الآن، بينما يأتي الجونة في المركز الـ13 بخمس نقاط من أربع مباريات.

أما الأبيض فيحل بالمركز الثاني بعشر نقاط من أربع مباريات، فيما يحتل إنبي المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من خمس مباريات.

وتم استئناف مباريات الدوري المصري اليوم السبت، بعد توقف دام قرابة الشهر، إثر استضاف مصر لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بداية من الثامن من نوفمبر الجاري.

وحصد أحفاد الفراعنة لقب البطولة، بعدما تغلبوا على كوت ديفوار بثنائية مقابل هدف وحيد، في الأشواط الإضافية على استاد القاهرة الدولي.