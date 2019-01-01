اتحاد الكرة يُكلف فضل بدراسة عروض سوبر الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة مازال يدرس عروض إقامة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

قررت لجنة إدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تكليف محمد فضل، عضو اللجنة، بدراسة العروض المقدمة للاتحاد، بشأن تنظيم كأس السوبر، الذي سيجمع بين الأهلي و الزمالك .

الأهلي "بطل الدوري"، سيواجه الزمالك "بطل الكأس"، في مباراة كأس السوبر المصري، خلال شهر فبراير المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا، يعلن خلاله تكليف فضل، بدراسة العروض المقدمة، بشأن مباراة السوبر، بالتنسيق مع شركة برزينتشن الراعية للاتحاد.

وأشار اتحاد الكرة إلى أنه لم يتم البت بشكل نهائي على مكان وموعد مباراة كأس السوبر المصري الذي سيجمع بين الأهلي والزمالك.

وسبق أن استضافت الإمارات مباراة السوبر المصري 3 مرات كان الأهلي طرفًا بها جميعًا، فيما أقيم لقاء الموسم الماضي في ملعب برج العرب بالإسكندرية وفاز به الفريق الأحمر على الزمالك 3-2.

صحيفة | سوبر الأهلي والزمالك في الإمارات خلال فبراير القادم

المباراة الأولى في الإمارات أقيمت عام 2015 واستضافها ملعب هزاع بن زايد في العين وانتهت بفوز الأهلي على الزمالك 3-2.

المباراة الثانية أقيمت على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي عام 2016 ونجح الزمالك في الفوز بها بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

المباراة الثالثة والأخيرة وكانت عام 2017 شهدت عودة اللقاء ليُلعب على استاد هزاع بن زايد في العين ونجح خلالها الأهلي في الفوز على المصري بهدف دون رد أحرزه المغربي وليد أزارو.