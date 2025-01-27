ميندي: هدف محرز ليس صدفة .. وفيرمينو يحسم مستقبله نهائيًا مع الأهلي

الأهلي هزم الرياض بخماسية جميلة

أكد إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي أن هدف زميله رياض محرز من تمريرته الحاسمة أمام الرياض لم يكن صدفة، مشيرًا إلى أنهم يتدربون على تلك اللعبة في تدريبات الفريق.

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الأهلي أسعد جماهيره الغفيرة بالفوز الساحق على الرياض 5-0 مساء أمس ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وقد أبدى الحارس السنغالي سعادته الكبيرة بالأداء والنتيجة وسعادة العشاق.

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وأضاف لبرنامج "أكشن مع وليد" "لعبنا مباراة جيدة مع فريق جيد يقع خلفنا في جدول الترتيب، كان من المهم أن نفوز. لم نُسجل الكثير من الأهداف في فوزنا الأخير لكن الفعالية كانت حاضرة بقوة اليوم وهذا المهم. سعيد بنظافة المرمى، هو شيء جيد لي وللفريق. هدف محرز؟ من الجيد بالطبع مساعدة الفريق على إحراز الأهداف، أنا سعيد لي وللفريق. نحن نتدرب على تلك اللقطة ولدي تواصل جيد مع محرز. كانت لقطة جميلة".

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من جانب آخر، حسم روبرتو فيرمينو مستقبله نهائيًا مع الأهلي بعد الإشاعات الأخيرة التي طالته، حيث ارتبط بالرحيل إلى عدة وجهات وتداول الإعلام أخبارًا حول طلبه فسخ عقده مع النادي.

المهاجم البرازيلي سُئل عن ذلك من مراسل "أكشن مع وليد" فقد إجابة حاسمة تمامًا، إذ قال "لدي عام ونصف في عقدي مع الأهلي، لماذا أرحل؟ أنا سعيد هنا".