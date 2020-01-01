أخبار الأهلي | تجديد عقد فايلر ورسالة اعتذار مؤثرة من متعب

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 5 إبريل

مازالت أصداء رفض أحمد فتحي تجديد عقده مع الأهلي المصري تتواجد في الأخبار الخاصة بالفريق اليوم الأحد، وكذلك تصريحات نجومه خلال البرامج التلفزية المختلفة.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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خطوة لإلغاء الدوري؟ شوبير: إلغاء جميع المسابقات السنية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أن اتحاد الكرة بصدد اتخاذ قرارًا بإلغاء جميع المسابقات السنية في مصر للموسم الحالي، في ظل تعليق النشاط الكروي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. التفاصيل هنا .

رسالة عاطفية من عماد متعب لجمهور الأهلي

أبدى عماد متعب مهاجم الأهلي السابق تأثره بهجوم الجماهير ضده إثر حديثه عن تجديد عقدي أحمد فتحي وحسام عاشور، مؤكدًا أنه تم تفسير تصريحاته بشكل مختلف للإيقاع بينه وبين الجماهير.

وقال متعب "البعض قال لي أنني كنت عبءً على الفريق منذ عام 2014 وحتى اعتزلت اللعب، تأثرت جدًا بهذا الكلام وأعتذر للجماهير إن كنت "ثقيلًا" على الفريق".

إيفونا: أريد العودة، وسأشجع الأهلي ضد الوداد

مهاجم الأهلي السابق أجرى حوارًا تلفزيًا أكد خلاله وقوفه بجانب الأهلي ضد الوداد واختار أفضل مبارياته بالقميص الأحمر. التفاصيل هنا .

الأهلي يتفق مع فايلر على تجديد العقد لموسمين قادمين.