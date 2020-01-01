أخبار الأهلي | تفاصيل اجتماع فايلر مع الخطيب

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 7 إبريل

تصدر اجتماع رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي المصري مع رئيس النادي محمود الخطيب أخبار الفريق اليوم الثلاثاء 7 إبريل.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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شوبير يكشف تفاصيل اجتماع رئيس الأهلي مع فايلر

عقد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي اجتماعًا يوم أمس مع رئيس النادي محمود الخطيب في حضور سيد عبد الحفيظ، وقد تناولوا خلاله عدة ملفات كشف عنها الإعلامي أحمد شوبير. التفاصيل هنا.

مرتضى منصور يُهدد اتحاد الكرة ويعتبر الدوري المصري ملغيًا في تلك الحالة

هدد مرتضى منصور رئيس الزمالك اتحاد كرة القدم باعتبار الدوري المصري ملغيًا في حال لم يُحدد موعدًا لعودته قبل الـ14 من إبريل القادم. التفاصيل هنا.

رئيس المقاولون العرب ينفي مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد طاهر

نفى محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب وجود أي مفاوضات مع أي نادٍ مصري للتعاقد مع مهاجم الفريق طاهر محمد طاهر، مؤكدًا في نفس الوقت أن المهاجم لن يرحل سوى لنادٍ أوروبي وأن تلك هي رغبته هو ووالده.

وأوضح الرئيس أن المهاجم الشاب يمتلك كل ما يلزم للنجاح في أوروبا، ولذا هم على تواصل مع أكثر من وكيل لاعبين لتسويقه هناك.

المصري ينفي تقدم الأهلي بطلب لضم كريم العراقي

نفى محمد الخولي رئيس النادي المصري البورسعيدي تقدم أي نادٍ خاصة الأهلي والزمالك بطلب التعاقد مع مدافع الفريق "كريم العراقي"، مشددًا على أنهم لم يتلقوا كذلك أي عرض من خارج مصر لمدافع المنتخب المصري الأولمبي.

وأوضح الرئيس أن قرار بقاء أو رحيل العراقي لا يعتمد على إدارة النادي بل رؤية الجهاز الفني ومدى حاجة الفريق لخدماته.