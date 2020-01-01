أخبار الأهلي | زيادة راتب الشناوي السنوي وإشادة أيمن أشرف بمنافسه

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم السبت 4 إبريل

تصدر الحديث عن تحركات إدارة النادي الأهلي المصري لتجديد وتحسين عقود لاعبيها أخبار الفريق اليوم السبت، وكذلك تصريحات نجومه خلال البرامج التلفزية المختلفة.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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الأهلي يُحسن عقد محمد الشناوي ماليًا

أفادت المصادر الصحفية المتابعة أن إدارة النادي الأهلي حسنت البنود المالية في عقد النادي مع حارس مرماه محمد الشناوي بمنحه زيادة سنوية قدرها 3 ملايين جنهيًا مصريًا ليصل راتبه إلى 10 ملايين جنيه.

وجاء هذا القرار نظرًا للمستويات الممتازة من جانب الشناوي في السنوات الأخيرة والتزامه وعدم إثارته أي مشاكل في النادي، بجانب أنه أصبح الحارس الأول في مصر واللاعب الأساسي في منتخب مصر.

فايلر يرفض الرحيل إلى بلاده

رفض رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مغادرة مصر والعودة إلى سويسرا رغم توقف النشاط الرياضي والكروي بسبب أزمة فيروس كورونا، إذ أكد أن مسؤوليته تُحتم عليه البقاء هنا مادام لا أحد يعرف ما الذي سيحدث في المستقبل القريب.

وأوضح فايلر أنه يمضي وقته بالقراءة وممارسة الرياضة وكذلك التفكير بالمستقبل.

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