الأهلي يُعلن طبيعة إصابة حمدي فتحي ومدة غيابه الصادمة

اللاعب تعرض لإصابة خلال تواجده مع المنتخب المصري

أعلن النادي الأهلي نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب وسطه حمدي فتحي بعد عودته مصابًا من مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

الجهاز الطبي للمنتخب كان قد كشف عن إصابة اللاعب بشرخ في إحدى عظمتي الذراع (الكعبرة)، لكن أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أوضح خلال تصريحاته للموقع الرسمي أن الإصابة ليست شرخًا بل كسر في الذراع.

الموقع الرسمي للأهلي نقل عن أبو عبلة قوله "إصابة حمدي فتحي عبارة عن كسر في إحدى عظمتي الذراع «الكعبرة»، سيتم وضع ذراع اللاعب في الجبس لمدة شهر، على أن يخضع لفحوصات طبية وأشعة أسبوعية بشكل دوري من أجل الاطمئنان على تثبيت العظمة التي تعرضت للكسر".

وأوضح طبيب الأهلي أن فتحي سيغيب عن التدريبات الجماعية لمدة شهرين كاملين، هي مدة علاجه وتأهيله، مشيرًا إلى أن الأمر يعتمد كذلك على مدى استجابة عظمة الذراع للالتئام.

وأشار أبو عبلة إلى أن الفحوصات التي أجراها اللاعب جعلتهم يستبعدون فكرة التدخل الجراحي، مضيفًا "الاتجاه نحو الإجراء التحفظي بشأن «تجيس» ذراع اللاعب، وتجهيزه للمرحلة المقبلة للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية".

يُشار إلى أن الأهلي يستعد حاليًا لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.