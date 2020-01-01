أخبار الأهلي | آل الشيخ يعد بالتعويض وكورونا قد يعرقل رحيل فتحي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم الخميس 2 أبريل

تواصل الصحافة المصرية تسليط الضوء على أبرز أخبار النادي الأهلي بشكل مستمر، بجانب الأخبار حول مصير الدوري المصري الممتاز المتوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 2 أبريل 2020 ...

تركي آل الشيخ يعد بتعويض الأهلي بعد رحيل أحمد فتحي

علق معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، على أزمة رحيل اللاعب أحمد فتحي عن صفوف نادي الأهلي، ورفض تجديد التعاقد معه.

وقال آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب، عقب قرار لاعبه أحمد فتحي بالرحيل. اقرأ التفاصيل

هل يجبر كورونا أحمد فتحي على البقاء في الأهلي رغم إعلان الرحيل؟

كحال أي شيء، قد يُعطل فيروس كورونا من عملية رحيل الدولي المصري عن الأهلي في الفترة المقبلة، وفي هذا التقرير نستعرض سويًا هل يبقى أحمد فتحي في النادي الأحمر وما هي وجهاته المحتملة؟ اقرأ التفاصيل

فايلر: لا يوجد مشكلة مع الجهاز الطبي في الأهلي

ترددت أخبار كثيرة حول رغبة المدرب السويسري في تغيير الجهاز الطبي بالنادي والتعاقد مع طبيب أجنبي حال جدد عقده مع الفريق، لكن فايلر نفى الأمر خلال حواره مع الإعلاميين سيف زاهر وأحمد شوبير مؤكدًا على عدم وجود مشاكل مع أي فرد من الجهاز المعاون.

فايلر شدد على أنه لن يُغير أي عنصر من جهازه المعاون حال جدد عقده مع الأهلي، مضيفًا "الجهاز الطبي يؤدي عمله جيدًا، هناك بعض الإصابات تتأخر في العلاج لكن هذا طبيعي نوعًا ما، علينا الحديث حول هذا الأمر لكن هذا لا يعني أن هناك مشاكل مع الجهاز الطبي، إصابة رمضان صبحي الوحيدة التي كانت عضلية في الإصابات الأخيرة لكن البقية قطع في الأربطة وأمور أخرى".

محمود الخطيب: نمر بفترة في منتهى القسوة

تحدث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري عقب نهاية اجتماعه بأعضاء مجلسه حول الفترة الاستثنائية الحالية التي يعيشها العالم أجمع حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال الخطيب، خلال كلمة ألقاها عبر قناة ناديه "اليوم تاريخي لمجلس إدارة الأهلي، لأنها أول مرة في تاريخ النادي يُعقد اجتماعًا لمجلس الإدارة عبر الفيديو، وهذا لأننا ملتزمين بإجراءات الوقاية، لكن هذه الفترة قاسية جدًا بل في منتهى القسوة على العالم أجمع، فلا بد من الاهتمام بكافة الإجراءات الوقائية". ( المزيد من التفاصيل )

الأهلي يُوضح موقفه من أزمة مؤمن زكريا

أدلى شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم الأهلي بتصريحات خاصة لقناة النادي الرسمي كشف خلالها كافة التفاصيل الخاصة بموقف النادي تجاه أزمة لاعبه السابق "مؤمن زكريا" والذي يمر بحالة صحية صعبة ويُعالج حاليًا.

شريف فؤاد أكد على حرص الأهلي الكبير على مساعدة مؤمن زكريا رغم أنه لا يرتبط بعقد مع الفريق وغير مقيد في قائمته، نظرًا لظروفه الصحية الصعبة ولعطائه الكبير للأهلي. ( المزيد من التفاصيل )

رئيس سموحة: مضطرون لتسديد مستحقات اللاعبين، والأهلي بطل الدوري

استبعد فرج عامر رئيس نادي سموحة استئناف الموسم الحالي من الدوري المصري والمتوقف حاليًا بسبب إجراءات الحكومة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، مؤكدًا في نفس الوقت على وجوب تتويج الأهلي بطلًا له.

رئيس النادي السكندري قال في تصريحات لإذاعة أون سبورت أف أم "أتمنى بالتأكيد عودة الدوري المصري لكني أعتقد أن هذا الأمر صعب للغاية ولن يحدث، خاصة أننا مضطرون لبدء الموسم القادم مبكرًا بسبب أولمبياد طوكيو التي أجلت للعام القادم".

"هذا الأمر لا ينفي حقيقة أن الأهلي بطل الدوري هذا الموسم، وأعتقد أن الأخذ بالترتيب الحالي في مسألة الهبوط ومشاركة الأندية في البطولات القارية هو الأفضل، وربما علينا انتظار ما سيحدث في البطولات الأوروبية ونسير على نفس النهج". ( المزيد من التفاصيل )

نادر شوقي يُعلن انفصاله عن أحمد فتحي

قال وكيل اللاعبين المصري نادر شوقي أنه لم يعد يمثل الدولي المصري أحمد فتحي نجم النادي الأهلي الذي يُفكر حاليًا في قضية تجديد عقده مع النادي والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

نادر شوقي يُمثل العديد من اللاعبين المصريين وأبرزهم حاليًا رمضان صبحي.

رسميًا – أحمد فتحي خارج الأهلي بنهاية الموسم

أعلن النادي الأهلي، عن انتهاء علاقته بلاعبه أحمد فتحي بنهاية الموسم الحالي، بعدما رفض الأخير العرض الذي قدمته القلعة الحمراء له لتمديد عقده، في ظل انتهائه بنهاية الموسم الحالي. ( طالع التفاصيل )

جمهور الأهلي يهاجم فتحي

شن جمهور الأهلي هجومًا حادًا على أحمد فتحي، بعدما قرر رفض عرض النادي للتجديد له. ( طالع التفاصيل )

أحمد فتحي: قررت الرحيل عن الأهلي لإعطاء الفرصة للجيل الجديد

أصدر أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي بيانًا رسميًا، بشأن رحيله عن صفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي، بعد نهاية عقده، في ظل عدم وصوله لاتفاق مع إدارة ناديه على تجديد العقد. ( طالع التفاصيل )

ميدو يعلق على رحيل فتحي وإكرامي وعاشور من الأهلي

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن رحيل أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أن القلعة الحمراء خسرتهم، لكن ليس على المستوى الفني. ( طالع التفاصيل )

سر المكالمة "المهينة" التي غيرت واجهة أحمد فتحي من الزمالك إلى الأهلي

حان وقت رحيل أحمد فتحي، عن صفوف النادي الأهلي، بعد مسيرة استمرت 12 عامًا، منذ أن انضم لصفوف القلعة الحمراء، قادمًا من فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي، في سبتمبر 2007، والآن نطلعكم على إحدى قصصه المثيرة. ( طالع التفاصيل )