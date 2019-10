تخلى عن اللون الأزرق - الأهلي يكشف عن طاقمه الاحتياطي

كشف النادي الأهلي المصري اليوم الثلاثاء، عن طاقمه الاحتياطي، الذي سيرتديه لاعبوه في بعض مباريات الموسم الجاري 2019-2020.

الطاقم جاء باللون الأسود بالكامل مع وجود شعاره على الجهة اليسرى من الأعلى، وتزينت الكتابة عليه باللون الذهبي.

وتخلى المارد الأحمر هذا العام عن اللون الأزرق، الذي اعتاد على الظهور به كطاقم ثاني له منذ عدة سنوات.

#الأهلى وامبرو راجعين بعد ٤٠ سنة، دعونا نرفع الستار عن قميص الأهلى الإحتياطى لموسم ٢٠١٩- ٢٠٢٠



Introducing the new away kit for the 2019-20 season! 🔴⚫🦅@umbro#40yearsbacktogether#BackToOrigins#YallaYaAhly #AlAhlyEgypt #AlAhly #Umbro #Egypt pic.twitter.com/tuZ4yA8JS0