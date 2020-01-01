أسامة جلال يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

المدافع المصري يتحدث عن مستقبله

نفى أسامة جلال مدافع إنبي ومنتخب مصر الأولمبي ما أشيع مؤخرًا في مصر حول توقيعه عقودًا رسمية مع النادي الأهلي تمهيدًا للانضمام إليه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

كانت عدة تقارير قد تحدثت عن ضمان الأهلي لتوقيع المدافع المصري الشاب قبل دخوله في مفاوضات مع ناديه لشراء عقده خلال ميركاتو صيف 2020، إذ مازال عقد جلال يمتد مع ناديه البترولي لمدة موسمين قادمين.

المزيد من الفرق

ثورة يناير، مونديال 90 وأسباب أوقفت الدوري المصري قبل فيروس كورونا

أسامة جلال أكد خلال مداخله هاتفية مع برنامج الماتش المذاع على فضائية صدى البلد المصرية أنه يُفضل الاحتراف خارج مصر أكثر من التوقيع للأهلي أو الزمالك.

مضيفًا "يتبقى لي بعد هذا الموسم موسمين إضافيين مع إنبي، لا أحد يتحدث عن الانتقالات في فبراير ومارس، أي لاعب يتمنى اللعب للأهلي والزمالك لكن لم يحدث شيء مع أي طرف، حدث تواصل في بداية الموسم لكن لم يتطور أبدًا".

"تركيزي الآن مع إنبي وعلى إنهاء الموسم بالشكل المطلوب، وأي حديث بخصوص الانتقالات لابد أن يتم من خلال إدارة إنبي، أنفي تمامًا كل ما أشيع حول توقيعي للأهلي".

أسامة جلال نفى أيضًا ما يُقال حول تأثير مدربه حلمي طولان على قراره وخطوته القادمة، إذ تحدث البعض عن إمكانية توجيهه للزمالك.

وأتم "لم يحدث أي جديد كذلك مع الزمالك، وقراري سيكون متوافقًا مع مصالحي الشخصية ولا أحد يستطيع التأثير علي. الأهلي أو الزمالك أو الاحتراف الخارجي؟ بالتأكيد أفضل الاحتراف الخارجي، خاصة بعد نجاح محمد صلاح وتريزيجيه".