أخبار الأهلي اليوم | مطلب بمعاقبة السومة وأسماء منسية في الراقي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 21 إبريل

مطالب بالمساواة بين كافة اللاعبين تصدرت أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء 21 أبريل.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الثلاثاء 21 إبريل 2020 ...

مطالب بمعاقبة السومة

طالب الناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي" معاملة عمر السومة كما تم التعامل مع مهند عسيري، بعد تصريحاتهم عن الهلال.

وتسائل الجماز: "لماذا لم يتم الخصم من السومة بعد حديثه عن الهلال كما تم الخصم من عسيري؟".

بندر وحداد والرشود.. أسماء منسية في تاريخ أهلي جدة

مر على نادي الأهلي العديد من اللاعبين الذين لم يتركوا بصمة، وذلك لعدة أسباب ما بين عدم إمكانية الحصول على فرصة أو ضعف الإمكانيات بالنسبة لنادٍ كبير، نطلعكم على بعض هذه الأسماء. ( طالع التفاصيل )

تقارير: يوسف بلايلي يتلقى عروضًا خليجية والأهلي لا يمانع بشروط

أكدت تقارير صحفية، على أن الجزائري يوسف بلايلي، صانع ألعاب الأهلي السعودي، تلقى عروضًا من أندية بدوريات خليجية، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ( طالع التفاصيل )

إدارة الأهلي تؤجل البت في عقوبة مهند عسيري

أجلت إدارة الأهلي السعودي اتخاذ قرارها بشأن قضية مهاجم الفريق مهند عسيري لحيد رؤية ودراسة مقطع الفيديو الذي يُظهر تصريحاته حين كان بصحبة لاعب الهلال هتان باهبري. ( طالع التفاصيل )

الأهلي السعودي يوضح موقفه من أزمة عبد الله السعيد

كشف محمد الحارثي، المدير التنفيذي لنادي الأهلي السعودي، عن موقف ناديه من أزمة لاعبه السابق عبد الله السعيد مع الأهلي المصري، بعدما فسخ اللاعب عقده وانتقل إلى بيراميدز المصري. ( طالع التفاصيل )

ما هي أزمة مهند عسيري مع جماهير الأهلي؟ وما هي العقوبة التي وقعت عليه؟

تعرض مهاجم الأهلي مهند عسيري لانتقادات لاذعة من الجماهير وصلت حتى المطالبة برحيله بعد ظهوره في مقطع فيديو مع هتان باهبري، فما سبب الأزمة؟ ( طالع التفاصيل )