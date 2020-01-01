أخبار الأهلي اليوم | اعتذار السومة للجمهور وموعد عودة التدريبات

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 10 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأحد 10 مايو 2020 ...

عمر السومة يعتذر لجماهير الأهلي بعد تصريحاته عن الهلال

حرص السوري عمر السومة، مهاجم نادي الأهلي السعودي، على توجيه اعتذارًا إلى جماهير ناديه، بعد التصريحات التي أدلى بها أمس السبت، بشأن إمكانية تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا، لو كان لاعبًا في صفوف نادي الهلال. ( طالع التفاصيل )

الأهلي يُحدد موعدًا مبدئيًا لاستئناف التدريبات

أوضحت مصادر خاصة لصحيفة الرياضية السعودية أن الجهازين الفني والإداري في النادي الأهلي السعودي حددا موعدًا مبدئيًا لاستئناف التدريبات الجماعية للاعبين والمتوقفة حاليًا بسبب إجراءات التصدي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) الذي يجتاح العالم. ( طالع التفاصيل )

اللعب للهلال والاحتراف الأوروبي .. عمر السومة يتحدث عن مستقبله

أكد النجم السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي السعودي، على أنه صبور جدًا داخل الملعب، وليس من اللاعبين المتسرعين في إنهاء الهجمات، وهو ما يميزه. ( طالع التفاصيل )

تعيين البلوي وهدف العويران ولحظات غيرت التاريخ في كرة القدم السعودية

العديد من اللحظات تكون عابرة وعادية في بدايتها، لكنها تتحول إلى لحظات تاريخية غيرت التاريخ وتركت بصمات هائلة .. حديثنا اليوم عن لحظات غيرت تاريخ كرة القدم السعودية. ( طالع التفاصيل )

خاص جول | بقيادة ماجد ونور .. الحقباني يختار التشكيل الأمثل للكرة السعودية

تواصل "جول" مع بدر الحقباني؛ نجم الشباب السعودي الأسبق، حيث اختار التشكيل المثالي يضم أفضل اللاعبين السعوديين عبر التاريخ. ( طالع التفاصيل )

نجوم من الكرة السعودية يستحقون فيلمًا وثائقيًا على Netflix؟