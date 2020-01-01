أخبار الأهلي اليوم | غياب بلايلي ودجانيني وإلغاء المعسكر

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 29 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 29 يونيو 2020 ...

خاص | النصر يتفوق .. قيمة عرضي الأهلي والعالمي لعبد الفتاح عسيري

دخل نادي النصر السعودي بقوة في مفاوضات مع عبد الفتاح عسيري؛ جناح أيمن الأهلي السعودي ، لمحاولة خطفه في الميركاتو الصيفي المقبل.

صاحب الـ26 عامًا يدخل الفترة الحرة بعقده مع النادي الجداوي في يناير المقبل، ويحق له وقتها التوقيع لأي نادٍ آخر في الشتاء المقبل، على أن ينضم له بنهاية الموسم مجانًا. " اقرأ التفاصيل "

المزيد من الفرق

عذر قهري يغيب دجانيني وبلايلي عن الأهلي

أبلغ الرأس أخضري دجانيني تفاريس، مهاجم فريق الأهلي إدارة ناديه، بعدم قدرته على العودة إلى جدة والالتحاق بالتدريبات الجماعية بسبب غلق المطار، وعدم فتح المجال الجوي في بلاده.

دجانيني أبلغ إدارة الأهلي بأن فتح المطارات سيكون يوم الإثنين المقبل، حيث سيسافر إلى البرتغال، ومنها إلى مدينة جدة.

ولم يحدد الجزائري يوسف بلايلي حتى الآن موعد عودته إلى جدة، بسبب غلق المطارات في الجزائر، وهو ما دفع إدارة الكرة بمطالبة اللاعب بالحافظ على التدريبات المنفردة، لحين فتح المجال الجوي بالجزائر.

الأهلي يدرس إلغاء فكرة المعسكر الخارجي

تدرس إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، إلغاء فكرة إقامة معسكر خارج جدة، وذلك استعادادًا لعودة النشاط الكروي بالمملكة.

إدارة الأهلي تفكر في الاكتفاء بالتدريبات اليومية على ملعب الأمير محمد الفيصل، قبل عودة الدوري السعودي للمحترفين.

الحجر الصحي يمنع دي سوزا من العودة إلى جدة

تأجلت عودة البرازيلي جوزيف دي سوزا مدافع الأهلي إلى مدينة جدة، والذي كان مقررًا له الأسبوع الحالي، بعد إصابته بفيروس كورونا.

جوزيف أصبح ملتزمًا بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا، قبل إجراء المسحة الطبية الثانية، من أجل التأجل من سلامته، ومنحه الضوء الأخضر للعودة إلى جدة.