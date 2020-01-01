أخبار الأهلي اليوم | موقف حجازي وتعليق السومة على عودة الدوري

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 22 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 22 يونيو 2020 ...

بعد تلقيه عرضين من الأهلي والاتحاد .. أحمد حجازي يحسم موقفه

كشف تامر النحاس، وكيل أعمال المصري أحمد حجازي، مدافع فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي ومنتخب بلاده، عن موقف لاعبه من العروض التي تقدمت إليه مؤخرًا.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت على أن حجازي تلقى عروضًا من ناديي الاتحاد وا لأهلي بالسعودية، بالإضافة إلى بعض العروض التركية، للحصول على خدماته. " اقرأ التفاصيل "

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رئيس الأهلي للاعبيه: ثقتي بكم لا حدود لها

شهد مقر النادي الأهلي السعودي اليوم الأحد، حضور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والأجهزة الفنية، الطبية والإدارية، وذلك تمهيدًا لاستئناف التدريبات الجماعية من جديد.

جاء ذلك بعد أن أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع وزارة الرياضة في وقت سابق عن عودة النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، ابتداءً من اليوم الأحد 29 شوال الموافق 21 يونيو ميلاديًا. " اقرأ التفاصيل "

السومة يعلق على عودة النشاط الرياضي

علق السوري عمر السومة، مهاجم فريق النادي الأهلي، على عودة النشاط الرياضي، مشيرًا إلى أنه مستعد وجاهز لاستئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

السومة قال خلال تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية: "العودة اليوم إلى مقر الأهلي كان متعلقًا بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والخوف من فيروس كورونا".

وتابع: "العودة لممارسة التدريبات الجماعية ستكون بشكل تدريجي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الجميع حاليًا".

الأهلي يبدأ تدريباته بمحاضرة تثقيفية

عقد النادي الأهلي محاضرة تثقيفية للاعبيه أمس الأحد، حيث ألقاها منسوبي وزارة الصحة، بعد قرار رفع تعليق النشاط الرياضي بالمملكة.

المحاضرة تناولت شرحًا وافيًا للبروتوكول المعتمد من وزارة الصحة، بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يجب اتباعها في الأندية، لمواجهة فيروس كورونا، بعد عودة التدريبات والمباريات.

وشهدت المحاضرة مشاركة جميع اللاعبين المحليين، ولاعب أجنبي واحد وهو السوري عمر السومة، حيث يعد هو اللاعب الأجنبي الوحيد المتواجد حاليًا في جدة، فيما سافر الباقية إلى بلادهم.