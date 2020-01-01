أخبار الأهلي اليوم | أفضل صفقات الراقي وفرصة ذهبية للنصر

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 12 إبريل

تصدرت تصريحات عمر السومة أخبار الأهلي السعودي اليوم السبت، دون تجاهل الحديث عن أوضاع اللاعبين وتدريباتهم المنزلية.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأحد 12 إبريل 2020 ...

السومة وأفضل صفقات الأهلي السعودي في الألفية الجديدة

أبرمت إدارة الأهلي السعودي العديد من الصفقات الناجحة خلال الألفية الجديدة، وقد قادها ذلك لتحقيق عدد من الإنجازات المهمة خاصة على الصعيد المحلي، وفي التقرير التالي نطلعكم على أفضل صفقات الراقي في الألفية الجديدة. ( طالع التقرير )

هل يتحرك النصر؟ سلمان المؤشر على أعتاب الرحيل مجانًا من الأهلي

اقترب سلمان المؤشر، من توديع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقده، في ظل دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة، التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر. ( طالع التفاصيل )

أندية الدوري السعودي تُناقش تخفيض الرواتب وملفان آخران في اجتماع حاسم غدًا

تعقد رابطة دوري المحترفين السعودية ظهر غدٍ الإثنين اجتماعًا حاسمًا ومهمًا للغاية تُناقش خلاله ثلاث قضايا حيوية بالنسبة للدوري السعودي خلال الموسمين الجاري والقادم. ( طالع التفاصيل )