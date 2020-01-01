أخبار الأهلي اليوم | محاولة أخيرة مع عسيري ومصير دوري الأبطال

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 3 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 3 يونيو 2020 ...

العرض الأخير .. إدارة الأهلي تُغري عبدالفتاح عسيري بمميزات خاصة

تعمل إدارة النادي الأهلي السعودي بكل قوة حاليًا من أجل الإبقاء على اللاعب عبدالفتاح عسيري داخل جدران النادي ومنعه من الرحيل عن صفوف الفريق. ( طالع التفاصيل )

الأهلي يكشف عن مقدم عقد عسيري وغموض مصير هزازي .. عناوين الصحف السعودية 3 يونيو

نستعرض معًا أبرز عناوين الصحف الرياضية والصفحات الرياضية في مختلف الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم 3 يونيو. ( طالع التفاصيل )

الحياة تتوقف في المملكة وفخر العرب لقب محسوم .. ماذا لو كان محمد صلاح لاعبًا سعوديًا

في هذا التقرير التخيلي نستعرض لكم فيما يلي أبرز العوامل التي كانت ستتغير في حالة لو كان محمد صلاح لاعبًا سعوديًا. ( طالع التفاصيل )

الاتحادات الآسيوية تتفق على وضع خطة لاستكمال دوري الأبطال

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اتفاق جميع الاتحادات الأعضاء على مبدأ إيجاد حل من أجل استكمال دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي. ( طالع التفاصيل )

خاص جول .. قطر تستضيف باقي مباريات دوري أبطال آسيا

كشفت مصادر خاصة لجول عن وجود اتجاه داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاستكمال بطولة دوري أبطال آسيا في دولة واحدة بنظام دورة مجمعة. ( طالع التفاصيل )