أخبار الأهلي اليوم | حقيقة إصابة ميلويفيتش بكورونا ودي سوزا يطمئن الجماهير

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 1 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 1 يوليو 2020 ...

حقيقة إصابة ميلويفيتش بكورونا

أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية حول إصابة فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي، وجهازه المعاون بفيروس كورونا.

الصحيفة نفت تمامًا ما تردد، مؤكدة أن نتائج المسحات التي أجراها مدرب الراقي وجهازه جاءت سلبية جميعها.

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دي سوزا يطمئن الجماهير

حرض جوزيف دي سوزا؛ لاعب الأهلي، على طمأنة جماهير ناديه بعد إعلانه إصابته بفيروس كورونا.

دي سوزا كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سأعود قريبًا إن شاء الله".

O will be Back soon , Inshalah 🙏🏻 https://t.co/2zyiC0w6Z0 — Souza (@souza5) June 30, 2020

فسخ عقد تيسير الجاسم

أعلن نادي النصر الكويتي رسميًا فسخ تعاقده مع قائد الأهلي السابق تيسير الجاسم، بالتراضي بين الطرفين، في ظل صعوبة لحاقه بتدريبات الفريق، على إثر إيقاف الرحلات الجوية.

وكان الجاسم قد انضم للنادي الكويتي في صيف عام 2019 في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع الراقي.

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