أخبار الأهلي اليوم | قانونية مفاوضات السومة والنصر ودولي يحدد وجهة عسيري المقبلة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 31 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأحد 31 مايو 2020 ...

المحمدي: كورونا صب في صالح اللاعب السعودي

يرى صالح المحمدي؛ المدير الفني الأسبق للأهلي، أن توقف الدوري السعودي، بسبب أزمة كورونا صب في مصلحة اللاعبين المحليين، إذ أنه سيتيح لهم الفرصة للمشاركة بصورة أكبر عقب عودة النشاط حال تأخر عودة اللاعبين الأجانب.

وقال المحمدي، في تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "قيود الطيران في الفترة الحالية، قد تجعل من الصعب على اللاعبين الأجانب الانضمام لفرقهم في الوقت المحدد، وهذا سيتيح الفرصة أمام اللاعبين المحليين من أجل المشاركة في عدد كبير من المباريات وسيرتفع مستواهم، خاصة حراس المرمى، وكل هذا سيعود بالنفع على المنتخب السعودي".

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قانونية مفاوضات النصر والسومة

أكد الخبير القانوني أحمد الأمير أن مفاوضات النصر في الموسم الماضي مع السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي، كانت قانونية.

وكتب الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المفاوضات كانت شرعية وذلك لكون السومة قد أخبر ناديه برغبته في الرحيل وأخد الموافقة منهم على ذلك".

دولي سابق يرشح الهلال لعسيري

نصح لاعب سعودي دولي سابق، عبد الفتاح عسيري؛ لاعب الأهلي، بالانتقال إلى الهلال بعد نهاية عقده مع الراقي.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" فإن عسيري قرر استشارة لاعب دولي لتحديد وجهته المقبلة، وهو من رجح له كفة الهلال على باقي العروض التي يمتلكها اللاعب.

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