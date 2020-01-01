أخبار الأهلي اليوم | التدريبات مهددة والاستقرار على رحيل ثلاثة لاعبين

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 21 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأحد 21 يونيو 2020 ...

عاملان يُهددان بتأخير تدريبات الأهلي استعدادًا لعودة الدوري السعودي

بدأت أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في اتخاذ الخطوات المناسبة لاستئناف التدريبات الجماعية تمهيدًا لاستئناف الموسم الذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19). ( طالع التفاصيل )

جوز الهند وسيلة دجانيني لتجديد نشاطه

يحرص دجانيني تفاريس مهاجم الأهلي على القيام بجولة بالدراجة الهوائية لمدة ساعتين يوميًا في برايا عاصمة الرأس الأخضر حيث يتواجد حاليًا، ويهدف بذلك للحفاظ على حالته البدنية استعدادًا للعودة إلى جدة ومن ثم استئناف التدريبات والدوري السعودي.

واعتاد المهاجم القوي تناول شراب جوز الهند من الباعة المتجولين خلال جولته اليومية، وذلك للفوائد الكبيرة لجوز الهند خاصة إمداده الرياضيين بالطاقة اللازمة لبذل الجهد المطلوب في الملاعب.

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رئيس شيفيلد: لا يوجد سعودي يستحق اللعب في الدوري الإنجليزي، ومحمد صلاح نموذج يُحتذى به

قال الأمير مساعد بن خالد رئيس نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي أنه لا يوجد لاعب سعودي يستحق اللعب في الدوري الإنجليزي حاليًا، مطالبًا اللاعبين السعوديين بالاحتراف في الدوريات الأوروبية الأقل قوة وتنافسية لاكتساب الجودة والخبرة اللازمة للعب في البريميرليج. ( طالع التفاصيل )

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