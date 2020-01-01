أخبار الأهلي اليوم | المولد يسعى لإنهاء أزمته مع الاتحاد وأسباب إلغاء معسكر أبها

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 2 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 2 يوليو 2020 ...

الأهلي يستهدف إعاة لوكاس ليما في أسرع وقت

تسعى إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، لإعادة البرازيلي لوكاس ليما، الظهير الأيسر للفريق السعودي، إلى المملكة العربية السعودية في أسرع وقت.

وأشارت صحيفة البلاد السعودية، إلى أن إدارة الأهلي تواصلت مع مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تنسيق عودة ليما.

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ومن المنتظر أن يصل ليما إلى مدينة جدة عائدًا من بلاده خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل الالتحاق بتحضيرات فريقه الأهلي، استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي.

الكشف عن أسباب إلغاء معسكر الأهلي بأبها

كشفت تقارير صحفية، عن أسباب قرار الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للأهلي، بإلغاء معسكر الفريق، الذي كان مقررًا له في أبها.

وأشارت صحيفة الاقتصادية السعودية إلى أن عدم وصول اللاعبين البرازيليين جوزيف دي سوزا ولوكاس ليما، بالإضافة للجزائري يوسف بلايلي، والرأس أخضري دجانيني تفاريس، أجبر ميلويفيتش على إلغاء المعسكر، مكتفيًا بالتدريبات اليومية.

ولا يتواجد في جدة حاليًا من أجانب الأهلي، سوى البوسني ساريتش والألماني ماركو مارين، على أن يصل سوزا وليما نهاية الأسبوع الجاري.

سوزا يحسم قراره بشأن الاستمرار مع الأهلي

كشفت تقارير صحفية تركية، عن موقف البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب وسط الأهلي، بشأن الاستمرار مع فريقه، بسبب وجود مستحقات متأخرة لم يحصل عليها مؤخرًا.

وأشارت صحيفة "فوتوماك" التركية إلى أن محترف الأهلي كان على رادار ناديي جلطة سراي وفنربخشة التركيين، من أجل ضمه، في حالة فسخ عقده مع الأهلي.

ومن المقرر أن يعود اللاعب البرازيلي إلى جدة خلال الفترة المقبل، بعد التوصل إلى الاتفاق، حيث أكد أنه لا توجد عقبة أمام الاستمرار مع النادي الأهلي.

أسامة المولد يسعى لحل أزمته مع نادي الاتحاد

أكد فهر الطيب، وكيل أعمال سعيد المولد، الظهير الأيمن لفريق الأهلي، عن نية اللاعب في إنهاء أزمته مع نادي الاتحاد، من أجل تجنب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الطيب قال خلال تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية: "المولد ينتظر الحصول على مستحقاته المالية لدى الأهلي، من أجل سدسد مبلغ 271 ألف دولار لنادي الاتحاد، وهي غرامة فيفا.

وكيل المولد أشار إلى أنه لديه علم بأن منتصف يوليو الجاري ستكون نهاية مهلة السداد، من أجل إغلاق الموضوع.