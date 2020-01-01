أخبار الأهلي اليوم | تصريحات قهوي المثيرة وشغب حسين عبد الغني

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 17 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 17 مايو 2020 ...

قهوجي: لم أحصل على مليم من الأهلي

أكد خالد قهوجي؛ لاعب الأهلي الأسبق، أنه وقع للراقي أربع مرات ولم يحصل على أي مقابل مادي، موضحًا أن تشويه صورته أمام رموز النادي هو سبب رحيله عن الفريق.

وقال قهوجي، خلال تصريحاته لإذاعة "يو إف إم": "حققت عديد البطولات مع الأهلي، لكن بسبب لقب الدوري كأننا لم نفعل أي شيء، رغم أننا من أعاد البطولات إليه.

المزيد من الفرق

"رددوا كثير الشائعات عني وعن تهربي من مواجهات الاتحاد، رغم أنه عندما كنت عندما ألعب في مثل هذه المباريات، أنجح في التسجيل وصناعة الأهداف، وعند خروجي يضغط الخصم على فريقنا".

أضاف: "تشويه صورتي أمام رموز النادي هو سبب رحيلي للاتحاد، رغم أنني وقعت للأهلي أربع مرات ولم أحصل على ريال واحد".

في تواجد خادم الحرمين .. حسين عبد الغني يتعدى على مشجع هلالي

شهدت الكرة السعودية الكثير من الأحداث المثيرة، والتي لم ولن تُنسى أو تمحى من ذاكرة الجميع، نظرًا لشراسة المنافسة بين جميع الفرق على جميع الألقاب. ( طالع التفاصيل )

أحمد بهجة، سعود كريري ونجوم لعبوا لثلاثة من كبار الدوري السعودي

جول النسخة العربية يُقدم مجموعة من أبرز اللاعبين الذين لعبوا لثلاثة فرق على الأقل من كبار الدوري السعودي. ( طالع التفاصيل )

عاشق الهلال ومحطم رقم رونالدو .. حقائق لا تعرفها عن عمر السومة

يُواصل السوري عمر السومة نثر إبداعه على الملاعب السعودية منذ وطأت أقدامه أرض المملكة عام 2014 ليرتدي قميص الأهلي، وقد تخطى بعدد أهدافه في دوري محمد بن سلمان للمحترفين السعودي حاجز الـ100 هدف ليضع اسمه في تاريخ البطولة.

الكثير من الحقائق والمعلومات تم نشرها خلال السنوات الماضية عن "العقيد"، لكننا نقدم لكم اليوم 10 حقائق قد لا تعرفها عن عمر السومة. " اقرأ التفاصيل "