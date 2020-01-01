أخبار الأهلي اليوم | المفاوضات مع حجازي والسومة يتكفل برواتب الفتوة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 7 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأحد 7 يونيو 2020 ...

هل طلب يوسف بلايلي الرحيل؟ الأهلي يُجيب

نفى مسؤول في إدارة النادي الأهلي السعودي كل ما يتردد عن طلب جناح الفريق "يوسف بلايلي" الرحيل بنهاية الموسم الجاري، مطالبًا الجميع بتحري الدقة قبل نشر الأخبار.

الدولي الجزائري المتوج بكأس أمم أفريقيا 2019 ارتدى قميص الفريق السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، ولكن الإصابات منعت الفريق من الاستفادة منه جيدًا، إذ لم يلعب سوى 13 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة. " اقرأ التفاصيل "

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الأهلي يرغب في التعاقد مع أحمد حجازي

أكدت تقارير صحفية، على أن النادي الأهلي، يرغب في التعاقد مع المدافع المصري أحمد حجازي، لاعب نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويسعى الأهلي لتدعيم خط دفاعه خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل بناء فريق قوي وقادر على التتويج بالبطولات الموسم القادم.

مهند عسيري ينفذ برنامجه التأهيلي بالدراجة الهوائية

يواصل مهند عسيري، مهاجم النادي الأهلي، برنامجه التأهيلي، من أجل العودة مجددًا إلى الملاعب، بعد الجراحة التي أجراها على الركبة مؤخرًا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عسيري يحرص على تنفيذ جولته اليومية بالدراجة الهوائية، ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بعودته إلى الملاعب مرة أخرى.

السومة يتكفل برواتب لاعبي الفتوة السوري

أكدت تقارير صحفية سورية، على أن عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي السعودي، تكفل بجميع عقود ومستحقات لاعبي نادي الفتوة حتى نهاية الموسم الحالي.

السومة يحاول مساعدة النادي السوري الذي نشأ فيه وترعرع، في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها نادي الفتوة.

وطلب السومة من لاعبي الفتوة تحسين النتائج والإخلاص لشعار الفريق الذي يلعبون له.