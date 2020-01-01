أخبار الأهلي اليوم | بشرى عسيري وحقائق عن السومة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 4 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 4 يونيو 2020 ...

التجديد يقترب .. عبدالفتاح عسيري يُلمح بالبقاء في الأهلي

يبدو أن أزمة تجديد عقد اللاعب عبدالفتاح عسيري مع النادي الأهلي قد قاربت من النهاية، بعدما ألمح اللاعب إلى إمكانية التجديد. ( طالع التفاصيل )

عاشق الهلال ومحطم رقم رونالدو .. حقائق لا تعرفها عن عمر السومة

الكثير من الحقائق والمعلومات تم نشرها خلال السنوات الماضية عن "العقيد"، لكننا نقدم لكم اليوم 10 حقائق قد لا تعرفها عن عمر السومة. ( طالع التفاصيل )

الشباب يطلب لاعب الأهلي والدوري يعود 20 أغسطس .. عناوين الصحف السعودية 4 يونيو

نستعرض معًا أبرز عناوين الصحف الرياضية والصفحات الرياضية في مختلف الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم 4 يونيو. ( طالع التفاصيل )

بطل كأس العالم ولاعبين رحالة .. أفضل المحترفين اللاتينيين في تاريخ الكرة السعودية

نستعرض لكم فيما يلي أبرز محترفي القارة اللاتينية الذين مروا على الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة. ( طالع التفاصيل )

الاتحاد الآسيوي يكشف حقيقة تحديد مواعيد لاستئناف البطولات

كشف العراقي عبد الخالق مسعود، نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن حقيقة تحديد مواعيد المباريات المتبقية ببطولة دوري أبطال آسيا، عقب قرار الاستئناف. ( طالع التفاصيل )

القاسم يكشف .. هل يؤثر دوري أبطال آسيا على عودة الدوري السعودي

كشف إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، عن دور دوري أبطال آسيا في تحديد موعد عودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )