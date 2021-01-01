انتهى الخلاف .. تفاصيل الاتفاق الودي بين الأهلي وبلايلي

اللاعب الجزائري يلعب في قطر حاليًا

كشفت صحيفة الرياضية السعودية تفاصيل الاتفاق الودي الذي أنهى الخلاف القائم بين إدارة النادي الأهلي بقيادة عبد الإله مؤمنة واللاعب الجزائري يوسف بلايلي، والذي يلعب لنادي قطر القطري حاليًا.

الأهلي كان قد ضم بلايلي من الترجي التونسي صيف 2019 مقابل 3 ملايين يورو، لكنه لم يلعب معه كثيرًا نتيجة الإصابات، قبل أن يرفض العودة من بلاده للعب مع الفريق عقب استئناف الدوري السعودي بعد توقفه لثلاثة أشهر تقريبًا بسبب جائحة كورونا.

وقد أعلن بلايلي فسخ عقده مع الأهلي من طرف واحد في أكتوبر الماضي وتقدم بشكوى ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم لعدم حصوله على مستحقاته المالية، وقد ردت الإدارة الأهلاوية بشكوى اللاعب لعدم التزامه بالعودة إلى السعودية في الموعد المحدد رغم إتمام النادي كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

الرياضية أوضحت أن محامي الطرفين وبعد مراسلات عديدة اقتنعا أن المضي قدمًا في القضايا سيُكلف الأهلي وبلايلي مبالغ مالية كبيرة، وأن الوصول إلى اتفاق ودي وتسوية مالية هو الحل الأمثل.

وأضافت أن الاتفاق الودي بين الطرفين يقضي بتنازلهما عن كافة القضايا والشكاوى، وكذلك عدم تحمل الأهلي لأي تبعات مالية بل سيُعيد له اللاعب مبلغ 1.6 مليون يورو حصل عليهم خلال تواجده مع الفريق، على أن يلتزم النادي بعدم المطالبة مستقبلًا باسترداد قيمة العقد كاملًا.

وقد نقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في النادي قوله أن بلايلي سلم النادي بالفعل الدفعة الأولى من المبلغ المتفق عليه، وسيُحول الدفعة الثانية والأخيرة خلال الأيام القليلة القادمة.