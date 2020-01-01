شوبير يكشف هوية مهاجم الدوري السعودي القريب من الأهلي

النادي المصري يبحث عن مهاجم

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة كبرى بخصوص صفقة الأهلي المصري المنتظرة خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي لدعم هجومه.

وفيما كانت جُل التقارير الإعلامية المصرية تتحدث عن مفاوضات مع لوزيرن السويسري لضم المهاجم النيجيري بليسينج إيليكي بناءً على طلب المدير الفني رينيه فايلر، تحدث شوبير عن اسم مختلف تمامًا لم يُطرح مؤخرًا في الإعلام المتابع لتحركات الإدارة الأهلاوية.

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وقال حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق في برنامجه الإذاعي أن مهاجم الأهلي السعودي "عمر السومة" بات الاسم الأقرب لدعم هجوم الأهلي المصري في سوق الانتقالات الشتوية الذي فتح أبوابه مع الأول من يناير 2020.

ويُعد السومة من العناصر الرئيسية في الفريق الجداوي، وقد أحرز 6 أهداف معه هذا الموسم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، ولذا يبدو التخلي عنه صعبًا في منتصف الموسم، لكن تدخلًا من المستشار تركي آل الشيخ قد يكون حاسمًا.

رئيس هيئة الترفيه السعودية كان قد أعلن عبر حساباته الرسمية في السوشيال ميديا عن مفاجأة سيُعلن عنها اليوم أو غدٍ، وقد ربطت التقارير بين ذلك وحديث شوبير وإمكانية الإعلان عن صفقة انضمام المهاجم السوري لبطل القرن في أفريقيا.

ويُعد السومة أحد أساطير الأهلي والدوري السعودي، إذ حطم مع الفريق حاجز الـ100 هدف وتُوج هدافًا للدوري السعودي 3 مواسم متتالية، منذ عام 2014 حتى 2017.

ويسعى الأهلي لدعم هجومه بعدما ظهر الثنائي وليد أزارو ومروان محسن بمستوًى متواضع للغاية هذا الموسم، سواء في الدوري المصري أو دوري أبطال أفريقيا .