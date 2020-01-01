الأهلي يرفض بيع عمر السومة

النادي السعودي أغلق الباب في وجه جميع المهتمين بمهاجمه السوري

أغلق الأهلي السعودي الباب في وجه جميع المهتمين بالحصول على مهاجمه عمر السومة خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي، وعلى رأسهم الأهلي المصري الذي ارتبط مؤخرًا باللاعب السوري.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد قال قبل عدة أيام أن السومة بات على رأس قائمة المرشحين للانضمام لبطل القرن في أفريقيا، إلا أن مسؤولي النادي المصري نفوا هذا الأمر فيما بعد.

ليس بينها النصر والأهلي، 11 ناديًا يُلبون شرط الاتحاد السعودي لقيد اللاعبين الجدد

صحيفة الاقتصادية السعودية نقلت عن أحد المصادر في الأهلي السعودي نفيه تلقي النادي الجداوي أي عروض رسمية أو شفوية لشراء أو استعارة السومة، مشددًا في نفس الوقت على رفض الإدارة الأهلاوية بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب خلال ميركاتو يناير، والبالغة موسم ونصف، إذ سينتهي عقده صيف 2021.

إذ قال " كل ما يتردد حاليًا غير صحيح إطلاقًا، ولم يتلق الأهلي أو مسؤولوه أي عروض احترافية لضم السومة لا من قريب أو بعيد. السومة ما زال مستمرًا مع الفريق حاليًا وتبقى من عقده الاحترافي عام ونصف العام ولا توجد أي نية لبيع ما تبقى من عقده".

ويُعد السومة من العناصر الرئيسية في الفريق الجداوي، وقد أحرز 6 أهداف معه هذا الموسم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، وارتبط كذلك خلال الأسابيع الماضية بالانتقال لفريق شباب الأهلي دبي متصدر دوري الخليج العربي الإماراتي.

ويُعتبر اللاعب صاحب الـ30 عامًا أحد أساطير الأهلي والدوري السعودي، إذ حطم مع الفريق حاجز الـ100 هدف وتُوج هدافًا للدوري السعودي 3 مواسم متتالية، منذ عام 2014 حتى 2017.