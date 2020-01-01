الأهلي: لا خلاف مع الثلاثي الأجنبي، ولهذا تأخرت عودتهم إلى جدة

تدريبات الأهلي انطلقت دون الثلاثي

نفى مصدر مسؤول في إدارة النادي الأهلي السعودي وجود أي خلافات مع الثلاثي يوسف بلايلي ودجانيني تفاريس وجوزيف دي سوزا، موضحًا الأسباب الحقيقية خلف تأخر عودتهم إلى جدة وانخراطهم في تدريبات الفريق.

وكانت تدريبات الأهلي قد انطلقت من جديد نهاية الشهر الماضي استعدادًا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، والذي توقف منذ مارس الماضي نتيجة جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وسيعود مجددًا في الرابع من أغسطس القادم.

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ولم يعد الثلاثي الأجنبي حتى الآن إلى جدة رغم عودة جميع المحترفين الأجانب وآخرهم لوكاس ليما، وقد أوضح مصدر في إدارة الأهلي لصحيفة الاقتصادية أن هناك أسبابًا منطقية خلف ذلك، نافيًا وجود أي خلاف مع اللاعبين.

إذ قال "كل ما في الأمر، الثنائي بلايلي ودجانيني لم يتمكنا من الحضور في ظل توقف حركة الملاحة الجوية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، أما بالنسبة إلى دي سوزا، فسيصل الأسبوع المقبل بعد أن يطمئن على حالته الصحية بعد أن أثبتت نتائج الفحوص الطبية التي أجراها في بلاده إصابته بفيروس كورونا، وهو بصحة جيدة".