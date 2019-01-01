تيسير الجاسم: تلقيت عروضًا سعودية لكن الأجانب اضطروني للرحيل

قائد الراقي طلب الرحيل بعد مواجهته أزمة في ظل زيادة عدد اللاعبين الأجانب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد تيسير الجاسم؛ قائد الأهلي السعودي السابق ومحترف النصر الكويتي الحالي، أنه هو من طلب فسخ تعاقده مع الراقي، موضحًا تفضيله خوض تجربة الاحتراف الأولى للاعب سعودي بالدوري الكويتي.

النادي الكويتي أعلن في الرابع من سبتمبر الجاري تعاقده رسميًا مع قائد الراقي لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر.

وقال الجاسم، خلال تصريحاته لبرنامج "الديوانية": "تلقيت عدة عروض سعودية خلال الفترة الماضية، لكن إذا انضممت إلى أي نادٍ سعودي ستواجهني المشكلة نفسها ألا وهي عدم المشاركة بانتظام".

وأضاف: "أحببت خوض التجربة بالدوري الكويتي، أتمناها ثرية وأن تكون فتح بابًا لانتقال اللاعب السعودي لدول الخليج بشكل عام".

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صاحب الـ35 عامًا تابع: "عقدي لم ينته مع الأهلي، أنا طلبت إنهائه بعد نهاية الموسم الماضي، وعلاقتي بالأهلي كبيرة جدًا ومرحلة من أهم مراحل حياتي الكروية، لذلك الأهلي له ركن خاص بالقلب، أنا فضلت المشاركة، والراقي لديه لاعبين سعوديين آخرين مميزين يحتاجون لفرصة وصغار في السن بجانب الأجانب، لذلك أتوقع أنه مع الصبر على الفريق سيقدم مستوى جيد رغم البداية المتعثرة، لأننا لا يمكن أن نحكم على الفريق بأربع مباريات فقط".

واختتم: "خلال السنوات الماضية كانت نسبة مشاركتي عالية، ومع قدوم الأجانب للدوري السعودي تراجعت نسبة مشاركة اللاعبين السعوديين بشكل عام، لذلك كان الرحيل أفضل".

يذكر أن الجاسم خاض من قبل تجربة احترافية في الدوري القطري، حيث أعُير للغرافة لمدة شهرين فقط، ثم تمت إعارته في مايو 2009 لقطر ولشهرين فقط أيضًا