المهدي بنعطية: الأهلي شرس وقوي ومواجهة بايرن ميونخ حدث خاص لي

مدافع الدحيل يتحدث عن مواجهة بطل إفريقيا

أكد المغربي المهدي بنعطية؛ مدافع الدحيل القطري، أن حظوظ فريقه قائمة للتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020، لكنه يصب تركيزه حاليًا على مباراة ربع النهائي أولًا أمام الأهلي المصري.

الفريق القطري يواجه الشياطين الحمر غدًا الخميس، في المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية، بتمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الدوحة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يلاقي الفائز منهما بايرن ميونخ الألماني؛ بطل دوري أبطال أوروبا، في نصف النهائي.

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وقال بنعطية، خلال تصريحاته لصحيفة "استاد الدوحة": "كل تركيزنا حاليًا منصب على مواجهة الأهلي، نريد الفوز ثم بعدها نفكر في مواجهة بايرن ميونخ، فالأهلي فريق شرس وقوي للغاية، ولاعبوه على جودة عالية وبعقلية قوية، وبشكل عام اللاعبون المصريون مقاتلون، أعرفهم جيدًا، لذلك علينا الاستعداد جيدًا، لأنها ستكون مباراة صعبة وقوية".

وأضاف: "حظوظنا قائمة للتأهل على حساب الأهلي بشرط أن نقدم أفضل مستوى لنا، فكرة القدم لا تعرف الحسابات، هي لا تعترف سوى بما يمكن أن يقدم بالملعب".

بسؤاله عن احتمالية مواجهة فريقه السابق بايرن ميونخ، علق: "نصف لاعبيه أصدقائي، ومواجهته ستكون حدثًا خاصًا بالنسبة لي، لكن للأمانة أنا لا أفكر الآن سوى في مباراة الأهلي، هي أولوية بالنسبة لنا، سنقاتل للدفاع عن حظوظنا وتشريف الكرة القطرية".

يذكر أن الدحيل يشارك في المونديال بصفته صاحب الأرض وبطل الدوري القطري الموسم الماضي، أما الأهلي فهو بطل دوري أبطال إفريقيا 2020، إذ توج به على حساب غريمه التقليدي الزمالك المصري، فيما عُرف بنهائي القرن.