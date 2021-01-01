الشناوي: أطمح للفوز بكأس العالم للأندية، وشرط واحد لتحقيق ذلك

تصريحات قوية لحارس مرمى الأهلي قبل انطلاق مونديال الأندية

أبدى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي سعادته البالغة باللعب في كأس العالم للأندية بعد خوض غمار كأس العالم للمنتخبات مع المنتخب المصري صيف 2018 في روسيا، مشيرًا إلى أن الأمر يضع على كاهله مسؤولية كبيرة.

الأهلي سيُواجه الدحيل القطري في افتتاح مونديال الأندية المقام في الدوحة القطرية يوم الرابع من فبراير القادم والفائز منهما سيلعب في نصف النهائي أمام بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا.

الشناوي أكد للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم أن كامل تركيزه واللاعبين على مواجهة بطل قطر، موضحًا أن الحديث عن مواجهة العملاق الألماني مؤجل تمامًا حتى الانتهاء من المباراة الأولى.

مضيفًا "سنلعب مباراتنا الأولى أمام الدحيل وهي مباراة لها خصوصية لأننا سنواجه فريق عربي وسنلعب معه على أرضه وأمام جمهوره وهو ما يعني أن المباراة ستكون قوية".

تابع "الدحيل فريق قوي ويملك لاعبين محترفين ذو مستوى عالي وقد تابعنا التعاقدات التي قام بها الفريق حيث استقدموا مهاجماً ومدافعاً وهو ما يعني بأن المواجهة لن تكون سهلة. لقد تابعنا أيضاً مباريات الفريق الأخيرة في الدوري ويجب أن نستعد بأفضل طريقة ممكنة من أجل تقديم مباراة جيدة".

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مجموعة من أفضل تصديات محمد الشناوي حارس الأهلي في الطريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا #TotalCAFCL 🧤@AlAhly | @Melshenawy pic.twitter.com/HRhjUYKDBE — #TotalCHAN2020 - عربي (@caf_online_AR) November 22, 2020

واصل قائلًا عن مواجهة بايرن ميونخ لو تمت "الأمر الأهم بالنسبة لنا هو أن نتخطى المباراة الأولى أمام الدحيل لأنها لن تكون مواجهة سهلة، بالطبع في حال نجحنا في التأهل لنقابل بايرن ميونخ فإن ذلك سيكون أمرًا رائًاع بالنسبة لنا كلاعبين أن نواجه أقوى فريق في أوروبا وهو ما يتمناه أي لاعب،" مضيفاً "بالنسبة لي كمحمد الشناوي سيكون هدفي هو اللقاء بمانويل نوير وهو الأمر الذي أتمنى حدوثه".

وأتم حارس منتخب مصر الأول تصريحاته بالتأكيد على أن طموحه هو التتويج باللقب، موضحًا أن هناك شرطًا واحدًا لحدوث ذلك، بقوله "طموحات الفريق هو أن نحقّق مركز متقدّم ونقدّم أداءً جيدًا في البطولة وسنأخذ كل مباراة على حدة من أجل تحقيق هذا الأمر. بالنسبة لي طموحي هو أن نفوز باللقب وهو الأمر الذي يعني بأننا يجب أن نكون مثل قلب رجل واحد وأن نتكاتف سوياً من أجل أن نكون أبطالاً للعالم".