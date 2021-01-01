لاعبا الأهلي: واجهنا صعوبة أمام الدحيل وجئنا لفعل شيء لتاريخنا

بطل إفريقيا هزم بطل الدوري القطري بهدف الشحات

أكد حسين الشحات وطاهر محمد طاهر؛ ثنائي الأهلي المصري، أن فريقهما عازم على كتابة التاريخ في كأس العالم للأندية قطر 2020، مشيدين بما قدمه الدحيل القطري، خلال المباراة التي جمعت بينهما.

بطل إفريقيا حقق الفوز اليوم الخميس، أمام بطل الدوري القطري بهدف نظيف، أحرزه حسين الشحات، على ملعب المدينة التعليمية، في ربع نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020.

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بهذا الفوز تأهل الشياطين الحمر إلى نصف النهائي المونديال لملاقاة بايرن ميونخ؛ بطل دوري أبطال أوروبا 2020، في الثامن من فبراير الجاري.

وقال الشحات، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس"، عقب المباراة: "الأهم من الهدف الذي أحرزته هو فوز الفريق، واجهنا فريق كبير، احترمناه وخرجنا بهدفنا".

وأضاف: "بايرن ميونخ هو الأقوى في أوروبا، كنا نحضر خلال الفترة المقبلة للدحيل، ومن الغد سنحضر للبايرن، سنفعل ما علينا والباقي على ربنا".

وفي الإطار نفسه، قال طاهر محمد طاهر؛ لاعب المارد الأحمر: "قدمنا مباراة كبيرة أمام الدحيل، هو فريق كبير والفوز عليه لم يكن سهلًا، قدمنا مباراة تكتيكية كبيرة وأغلقنا المساحات، لكن بالشوط الثاني واجهنا صعوبة، كنا نلعب على المرتدات، لكن في النهاية تأهلنا".

وتابع: "سنواجه بطل أوروبا في المباراة المقبلة، لن تكون سهلة على الإطلاق، لكننا جئنا إلى هنا لنفعل شيئًا لنا ولتاريخنا".

يذكر أن الدحيل بهزيمته سيلعب على المركز الخامس، إذ سيلاقي أولسان الكوري الجنوبي، في السابع من فبراير الجاري.