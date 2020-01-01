فيديو | ميدو يشن حربًا على أمير مرتضى منصور: أنت لا شيء و"اللي رباك عربجي"

هجوم شديد من ميدو على نجل رئيس الزمالك السابق

شن أحمد حسام ميدو حربًا شعواء على أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على كرة القدم في نادي الزمالك، ذلك ردًا منه على تويتة نشرها نجل الرئيس السابق للنادي الأبيض يوم أمس.

بداية القصة كانت بصورة نشرها ميدو تجمعه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وسلفه حسن حمدي أمس، وقد تعرض بعدها لحملة كبيرة من الانتقادات والشتائم من الجماهير البيضاء، فيما كتب أمير مرتضى عبر حسابه الرسمي على تويتر "إلى مزبلة التاريخ" وهو ما وصفته العديد من المصادر بأنه رسالة لمقدم برنامج "أوضة اللبس مع ميدو" عبر فضائية النهار.

نجم الزمالك السابق لم يصمت وأطلق تصريحات نارية ضد أمير مرتضى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر إذاعة الشباب والرياضة، مؤكدًا أنه دفع أموالًا لتجنيد لجانًا إلكترونية لمهاجمته ومشددًا على أنه سيكرر ما فعله ويلتقط صورًا مع الخطيب كلما رآه.

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مضيفًا بالنص "أنا عمري ما هاجمت مرتضى منصور وهو في ضعفه، أنا تخانقت معاه وهو في عز قوته، لكن اليوم مرتضى وولاده بيصدروا للناس إن في عداوة بين الأهلي والزمالك وإن الزمالك سيقع بعد مرتضى، الزمالك لن يقع، الزمالك هو الزمالك غصب عن الجميع وعن مرتضى وأمير مرتضى وأحمد مرتضى".

تابع "اليوم الأخ أمير والأخ أحمد واللي بيؤجر اللجان الإلكترونية ويدفع لهم أموالًا كل شهر بيحاولوا يهدوا نادي الزمالك، والزمالك عمره ما يتهد، كل حرب مرتضى منصور حاليًا إنه يُفشل الإدارة الموجودة حاليًا، لكننا لن نسمح بده".

"أمير طالع يقول على ميدو إلى مزبلة التاريخ، إنت مين يلا .. إن مين؟ إنت ولا حاجة، ولولا إن اسمك مرتبط بأبوك كنت ولا حاجة، عيب، احنا ناس محترمة ونقدر الناس الكبيرة، الكابتن الخطيب حتى لو اختلفت معه لكنه فوق دماغي، الناس الكبيرة فوق دماغنا، مرتضى بيوصل للناس إن في حرب بين الأهلي والزمالك، وأمير طالع يقول إلى مزبلة التاريخ .. إنت مين يلا، إنت مين، تعال اتخانق معايا انت، لكن انت متقدرش، انت ولا حاجة، انت وأبوك ولا حاجة، انا اتربيت على الأصول وإني أحترم الكبار، زي حسن شحاتة والخطيب وغيرهم، أنا لو كل يوم شفت الخطيب حاتصور معاه لأنه أسطورة، ولو شفت حسن شحاتة حاعمل كده لأنه أسطورة".

"الأخ أمير مرتضى بيقبض عيال السوشيال ميديا مرتبات شهرية، وأنا حاعلمه الأدب واللي رباه عربجي، احنا بنحترم الكبار والكباتن الكبار، اللي فهمكم حاجة في الكورة غير كده ميعرفش كورة".

أتم "علاج التعصب والاحتقان بين الجماهير بأن الناس اللي زي مرتضى وأولاده لازم يختفوا، هم بيقبضوا ناس علشان يقولوا إن الزمالك حيتهد بعد مرتضى، وأبوك يا أمير حاول يهد الزمالك في 2005 ومقدرش لأن الزمالك هو الزمالك، حل الاحتقان الموجود حاليًا هو إن مرتضى وأولاده يختفوا من الرياضة المصرية".

"أنا بلعب في الزمالك وأنا عمري 8 سنين، انت مين يا أمير علشان تكتب إلى مزبلة التاريخ، إنت مين يلا من غير أبوك، شيل اسم أبوك من إسمك وحانشوف انت مين بعدها".

ونشر ميدو بعد محادثته صورة تحمل بعض تصريحاته معلقًا "وحياة أمك لعلمك الأدب يا أمير".

وحياةأمك يا أمير لاعلمك الأدب pic.twitter.com/3ClVbu1ztM — Mido (@midoahm) December 12, 2020