الدوري المصري الممتاز

رمضان حاضر وجمعة غائب في قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

آخر تحديث
التعليقات()
الدوري المصري يعود من جديد

أعلن الأهلي عن قائمته التي ستواجه الجونة لحساب الدوري المصري الذي يعود من جديد بعد غياب منذ قبل التوقف الدولي.

وتوقف الدوري المصري بسبب التزامات المنتخب الأول بتصفيات أمم أفريقيا 2021، ومشاركة المنتخب الأولمبي بتصفيات طوكيو 2020.

وشهدت القائمة تواجد النجم الشاب رمضان صبحي رغم مشاركته قبل أيام قليلة في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والتي فاز بجائزة أفضل لاعب بها.

اختيارات المحررين

ولعب صبحي خمس مباريات في غضون قرابة عشرة أيام، وقاد الفراعنة الصغار للفوز بالكأس والعبور للأوليمبياد المقبلة.

وغاب عن القائمة صالح جمعة الذي استمرت التقارير تتحدث عن المشاكل بينه والجهاز الفني في الأسابيع الأخيرة، واستبعاده في أكثر من مناسبة.

ويحل الأهلي ضيفاً على الجونة بملعبه الساحلي مساء الإثنين في رابع مباريات الفريق بالدوري المحلي.

ويحتل الأهلي المرتبة الرابعة بتسع نقاط، بينما يملك الجونة أربع نقاط من نفس العدد من المباريات.

 

إغلاق