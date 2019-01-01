مرتضى منصور: تأجيل مواجهة الأهلي والجونة يعني مخالفة الأمن لوعده لي

رئيس نادي الزمالك يتمسك بإقامة لقاء الأهلي والجونة في موعده المحدد مسبقًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، أن إقامة مواجهة الأهلي والجونة في الموعد المحدد لها مسبقًا يأتي ضمن اتفاقه مع الجهات الأمنية، مطالبًا محمود الخطيب؛ رئيس القلعة الحمراء باحترام قرارات الدولة.

المباراة محدد لها أن تقام بعد غدٍ الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، إلا أن الأهلي أعلن رفضه خوض المباراة.

رفض الأحمر يأتي وفقًا لبيان رسمي أصدره، أكد خلاله أنه لن يلعب أي مباراة في الدوري قبل خوض لقاء القمة أمام الزمالك، معترضًا على تأجيله.

القمة كان محددًا لها أن تقام أول أمس السبت، إلا أن التأجيل جاء بناءً على توصيات الجهات الأمنية، ليتم إقامة مواجهة الزمالك أمام المقاولون العرب في اليوم نفسه بدلًا من القمة، ضمن الجولة الخامسة.

الجونة: اتحاد الكرة أخطرنا بإقامة مواجهة الأهلي في موعدها بشكل طبيعي

وقال مرتضى، خلال تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم": "الدولة قررت إقامة مباراة الزمالك والمقاولون فجأة ودون جمهور، ووافقنا لأننا نحترم الدولة ولأنني رجل وطني، رغم أن لدينا مباريات أفريقية مهمة".

وأضاف: "على الخطيب أن يفهم أن القرار ليس بيد اتحاد الكرة، لو كان بيد عمرو الجنايني؛ رئيس الاتحاد، لأقام المباراة غدًا، لكن الأمر كله في يد الأمن حاليًا، ومتى يحدد موعد القمة فنحن جاهزون، وعلى الخطيب أن يعلم أن الدولة تمر بظروف خاصة أعلمها تمامًا ولن أفصح عنها".

رئيس القلعة البيضاء تابع: "الزمالك ليس مركزًا للشباب كي يواجه المقاولون في يوم 19 ثم جينيراسيون فوت في يوم 24 ثم الأهلي في يوم 28 من الشهر الجاري، هذا لا يرضي المسؤولين، نحن في طاحونة والأهلي يحصل على راحة لمدة شهر".

واختتم: "لن يتم تأجيل مواجهة الأهلي والجونة وإلا سيكون مخالفًا لاتفاقنا مع الأمن، حيث اتفقت معهم على أن يخوض الزمالك لقاء المقاولون مقابل أن يلعب الأهلي مواجهة الجونة، والأمن لن يخلف وعده".

يذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد عشر نقاط من أربع مباريات، في حين حقق الأهلي العلامة الكاملة في ثلاث مباريات خاضها بتسع نقاط.